El diseñador Benito Santos realiza un homenaje a Guadalajara en su nueva colección

“[La colección “Alteñita”] es muy íntima, es un homenaje que le rindo a la ciudad en la que he crecido todo este tiempo, es la ciudad Guadalajara que me ha dado todo lo que tengo hoy y me llena de orgullo”, dijo el diseñador mexicano que impulsa el trabajo local, además de dar visibilidad y apoyar las creaciones de los artesanos.

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).- El diseñador mexicano Benito Santos es una de las figuras de la moda más destacadas de nuestro país, un referente que impacta incluso en Latinoamérica gracias a su trabajo reconocido internacionalmente y a sus más de 30 colecciones. Ahora presenta su colección Otoño – Invierno 2023 bajo el nombre de “Alteñita”, que se refiere a una escaramuza charra de Jalisco.

“Es muy gratificante hacer una colección que tenga mucho que ver con el lugar de origen de dónde tú eres, he vivido casi la mayor parte del tiempo en Guadalajara, un tiempo en mi pueblo en Jalisco también pero esta colección es un homenaje a todo lo que significa para mí haber crecido en esta tierra”, contó Benito Santos en entrevista a SinEmbargo.

Con “Alteñita”, Benito rinde homenaje al porte, la elegancia y la pasión de quienes practican las tradiciones ecuestres de Jalisco y a la ciudad en la que Santos radica desde hace años: Guadalajara.

“Lo que más disfruté: poder reinterpretar de una manera contemporánea todo el acervo cultural que tengo de mis familiares, de mis abuelos, de la gente con la que crecí, de lo que significó crecer en un pueblo, de lo que significa escuchar el mariachi cada que hay una celebración y además con todo lo que a mí me gusta que es el folklore mexicano que en las últimas colecciones he podido explotar esa parte que me llena mucho de orgullo como mexicano”, platicó el diseñador ganador del Premio Nacional de la Moda 2014.

La colección “Alteñita” se compone de 80 looks femeninos y 20 masculinos que destacan por la mezcla de texturas, materiales, bordados y estampados que el diseñador usa para crear atuendos inolvidables que resaltan la mexicanidad.”[Alteñita] es muy íntima, es un homenaje que le rindo a la ciudad en la que he crecido todo este tiempo, es la ciudad Guadalajara que me ha dado todo lo que tengo hoy y me llena de orgullo porque generalmente las notas que me publica la prensa siempre dicen ‘el tapatío Benito Santos’ y sí, soy tapatío que está orgulloso de hacer cosas para México y afortunadamente he podido llevar mi ropa más allá del país y eso me tiene muy contento también”, apuntó Santos.

Benito -que como dato estudió medicina como su primera carrera antes de dar rienda suelta a su talento y creatividad en la moda- diseñó el vestido que Ximena Navarrete usó durante la final de Miss Universo 2010 y el año pasado se convirtió en el primer diseñador mexicano en vestir a la muñeca Barbie para la edición especial de Día de Muertos.

El diseñador compartió que está muy emocionado ya que se rodeó de artesanos y de expertos en el tema de la charrería para su colección.

“[Trabajar con los artesanos] representa el respecto que tengo por el arte mexicano y además una misión cumplida de poder dar difusión a este arte que viene pasando de generación en generación y que quiero contribuir y poner mi granito de arena para que las nuevas generaciones vean esa riqueza cultural que tenemos, eso es lo que me impulsa a trabajar con tanto artesano”, declaró Benito, originario de Tepehuaje de Morelos.

Al hablar de la moda sustentable se suele pensar en sólo la tela, sin embargo, el tema va más allá y para Santos tiene que ver con generar fuentes de empleo no sólo en su empresa si no con la gente que colabora con él. El diseñador impulsa el trabajo local, además de dar visibilidad y apoyar las creaciones de los artesanos.

Las prendas diseñadas por Benito Santos acentúan la feminidad de la mujer con glamour y calidad. “El tema que siempre he tenido presenta es empoderar a la mujer porque he sido afortunado de que me busquen para momentos muy importantes de su vida y es algo que me llena de mucha satisfacción el poder acompañarlas con una prenda y que la prenda sea esa bandera que junto a su ideología las haga sentirse mejor, que las empodere y puedan levantar la mano uy decir ‘aquí estamos las mujeres, somos mexicanas y tenemos mucho qué decir'”, destacó.

