Perrito muere durante viaje en autobús de Veracruz a CdMx; acusan negligencia (VIDEO)

Carolina denunció negligencia por parte de la línea de autobuses Futura luego de que por la falta de mantenimiento de las unidades, su mascota falleciera en el portaequipaje del vehículo.

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).- Un perrito murió durante un viaje en autobús que venía de Poza Rica, Veracruz, a la Ciudad de México.

A través de un video publicado en Facebook, una mujer identificada como Carolina Mh denunció negligencia por parte de la línea de autobuses Futura luego de que por la falta de mantenimiento de las unidades, su mascota falleciera en el portaequipaje del vehículo.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de mayo cuando al subir al autobús, la mujer notó que no tenía aire acondicionado, por lo que durante el trayecto otro pasajero le pidió al conductor que le subiera.

“Llevábamos poco de camino y un señor se paró a decirle al chofer que prendiera el aire acondicionado y que le subiera. En un ratito yo sentía que el camión estaba muy caliente y por consiguiente, yo sabía que no le iba a llegar el aire a mi perro, entonces fui a tocarle al chofer y me dijo que ya lo iba a subir. Yo le dije que le subiera al clima porque en efecto no se sentía”, narró.

Carolina contó que a pesar de que el trayecto era de aproximadamente cuatro horas, su perro no soportó el calor durante el viaje y falleció.

La mujer señaló que esta no era la primera vez que realizaba un viaje con su mascota, no obstante, en esta ocasión, el aire acondicionado no era suficiente para que llegara hasta donde se encontraba su perrito.

“Yo me siento culpable porque viajé con mi perro y no es la primera vez, han sido varias veces, y a lo mejor si el camión nos dice ‘saben que no se puede, no podemos viajar con el perro porque no les llega aire’… no sé”.

En la videograbación, Carolina detalló que al llegar a la terminal en la Ciudad de México muchas personas trataron de apoyarla para reanimar a su perro, sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

La mujer dijo que cuando quiso reclamar a la compañía, una persona en el mostrador le indicó que no podía hacerse cargo, mientras que el chofer del autobús se deslindó de la responsabilidad y refirió que no tenía la culpa si la compañía no arreglaba los camiones.

Ante la respuesta, Carolina solicitó a sus contactos compartir su publicación para hacer conciencia a las empresas y para que si los autobuses no cuentan con la calidad para que los animales viajen, no lo permitan o busquen otra opción.

Luego de darse a conocer el hecho, la asociación Mundo Patitas contactó a Carolina para darle asesoría y acompañamiento legal de manera gratuita para que inicie una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) por la pérdida de “Momo”, su mascota.