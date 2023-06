EU castiga a empresas chinas por vender químicos para fentanilo a cárteles mexicanos

Las empresas anunciaban en redes sociales y sitio web que aceptaban pago en criptomonedas y posteriormente lo enviaban a narcotraficantes, incluyendo al Cártel de Sinaloa.

Nueva York, 23 de junio (AP).— El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales el viernes contra cuatro empresas chinas y ocho personas por el presunto tráfico de sustancias químicas utilizadas para fabricar el analgésico altamente adictivo fentanilo en Estados Unidos y México.

Las tres acusaciones separadas reveladas en un tribunal federal de Nueva York representan los primeros enjuiciamientos en los que se acusa a empresas químicas con sede en China y a ciudadanos chinos de vender ilegalmente los productos químicos utilizados para fabricar fentanilo, al que se atribuye una crisis de sobredosis mortal.

Los fiscales federales dijeron que las empresas comercializaron los precursores químicos del fentanilo en sus sitios web y cuentas de redes sociales, anunciaron que aceptaban pagos en criptomonedas y los enviaban a narcotraficantes, incluido el Cártel de Sinaloa de México.

“Cuando anuncié en abril que el Departamento de Justicia había tomado importantes medidas coercitivas contra el Cartel de Sinaloa, prometí que el Departamento de Justicia nunca olvidaría a las víctimas de la epidemia de fentanilo”, dijo el Fiscal General Merrick Garland en un comunicado de prensa.

Garland dijo que esas acciones incluyen impedir que las empresas químicas chinas “suministren a los cárteles los componentes básicos que necesitan para fabricar el letal fentanilo”.

Una acusación revelada en un tribunal federal de Manhattan acusa a la empresa química con sede en China Hubei Amarvel Biotech Co., así como a tres ejecutivos de la empresa, de tráfico de fentanilo, importación de precursores químicos y lavado de dinero.

Los fiscales dijeron que Amarvel Biotech usó prácticas engañosas para evadir a las autoridades, como anunciar que podía disfrazar sus productos como comida para perros, nueces o aceite de motor para garantizar una entrega “segura” a los Estados Unidos y México.

Dos de los ejecutivos de Amarvel Biotech fueron arrestados a principios de este mes y comparecieron ante un Juez federal en Honolulu. Serán llevados a Nueva York para comparecer ante un tribunal federal de Manhattan. El tercero no ha sido arrestado.

Dos acusaciones adicionales reveladas en un tribunal federal de Brooklyn acusan a otros cinco ejecutivos o empleados y tres empresas chinas, identificadas como Anhui Rencheng Technology Co., Anhui Moker New Material Technology Co. y Hefei GSK Trade Co., de delitos que incluyen conspiración para fabricar y distribuir fentanilo y conspiración de fraude aduanero. Ninguno de estos individuos ha sido arrestado.

El Fiscal federal Breon Peace dijo que los acusados ​​”distribuyeron a sabiendas los componentes químicos básicos del fentanilo en los Estados Unidos y México” y brindaron asesoramiento sobre “cómo deberían usarse para fabricar esta droga peligrosa”.

Anne Milgram, administradora de la Administración Federal para el Control de Drogas, dijo que las compañías y los individuos suministraron a los traficantes de drogas “los ingredientes y los conocimientos científicos necesarios para fabricar fentanilo, una droga que continúa devastando familias y comunidades en todo Estados Unidos, matando a estadounidenses de todos los ámbitos de la vida.”

La información sobre los abogados de los acusados ​​no estuvo disponible de inmediato. Se envió un mensaje en busca de comentarios a la Embajada china.