“Mezcla Rica”, el LP de Calequi y las Panteras que musicaliza al continente americano

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- ¿A qué suena América? Calequi y las Panteras, el trío conformado por Javier Calequi, Lauri Revuelta y Luisa Corral, se dio a la tarea de imprimir los ritmos que este continente ofrece en “Mezcla Rica”, su más reciente material discográfico que surgió gracias al cuaderno de bitácoras de Javi.

Desde Medellín, Colombia, hasta San José, Costa Rica, pasando por la Ciudad de México, México, dando la vuelta en Santiago de Chile, Chile, y “finalizando” en Buenos Aires, Argentina. De esta forma, Javier Calequi fue escribiendo parte de las experiencias que le dejó su último tour con Jorge Drexler, de quien es guitarrista y director musical, por el continente americano.

“Al trabajar con Jorge Drexler he tenido la oportunidad de viajar por todo el continente durante más de dos años, ya hace siete que toco con él, entonces algunos lugares los re visitaba por no sé cuántas veces. Cuando me pasaron la hoja de ruta de esta gira, se me ocurrió esta idea de empezar a escribir sobre los lugares porque sabía que se iban a dar situaciones, iba a conocer gente, que la verdad que es muy interesante, y se me ocurrió crear una especie de cuaderno de bitácoras en el que pudiera volcar todas estas fantasías y realidades sobre los lugares que visitamos”, expresó Javier Calequi en entrevista para SinEmbargo.

“Nosotras como sus compañeras no hicimos ese viaje. Él vino con todas las experiencias después, bueno y durante, cuando viajaba nos pasaba sus ideas musicales, sus letras y nos fuimos de viaje con él gracias a eso. También esperamos que la gente que escuche este disco pueda disfrutar, igual que lo hicimos nosotras, de ese viaje”, replicó durante la misma charla Lauri Revuelta.

“Mezcla Rica” es un viaje a través de 12 ciudades diferentes en donde, además de presentar el folklore de cada región, la agrupación se dio a la tarea de realizar colaboraciones con exponentes de cada país, por ejemplo, para “Una ciudad de cristal”, el tema representativo de Montevideo, Uruguay, hicieron un featuring con Jorge Drexler, Facundo Balta y Niña Lobo.

En el LP, de 38 minutos de duración, también se puede disfrutar de colaboraciones con Kevin Johansen, Lido Pimienta, Francisco El Hombre, Xoel López, Myriam Letrce, Gaby Moreno, Lorena Blume, entre otras.

Tal como dice la banda: “todo empieza y termina siempre en Madrid”; por lo que a principios de junio, casi medio año después de la publicación de “Mezcla Rica”, Calequi y las Panteras liberaron “Madrid, Madrid”, su más reciente sencillo en colaboración con la cantante y compositora de jazz Alana Sinkëy.

“Bueno con Alana, su voz encajaba perfecto, aparte de que fue compañera de Javi en toda la gira con Drexler, en cuanto Javi nos enseñó la letra [de ‘Madrid, Madrid’], vimos que la voz de Alana iba a quedar increíble, iba a transmitir todo lo que queríamos que esa letra transmitiese, y además ella tiene muchísima presencia y muchísima carisma”, apuntó Lauri.

Y añadió, “con respecto al material audiovisual queríamos presentar ese Madrid que, por supuesto, te lleva por todas esas calles preciosas y estrechas, pero con edificios muy lindos del siglo pasado, con mucha historia, pero también relativo al presente, no queríamos dejar pasar la oportunidad de, no de manera explícita, pero el mensaje está en el vídeo, de un Madrid que cada vez está más inhabitable por la subida de los precios de alquiler, la gentrificación y, al final, queremos que Madrid sea habitable, disfrutable, que podamos pasear por estas calles y habitarlas todas”.

Por su parte, Javi confesó que además de ser músicos de Jorge Drexler, con Alana guarda una similitud más. “Alana es como como yo y como casi toda la gente que vive en Madrid, es una adoptada de esta ciudad y yo soy un adoptado de esta ciudad, y me siento madrileño”.

“Para mí, era muy importante sumar una voz que hable del Madrid actual, que Madrid es un sueño en común que tenemos todos los inmigrantes, también como las personas que han nacido aquí, entonces me parecía que era importante tener ese ese punto, esa voz que se sume al Madrid actual. Somos de todos lados y todos somos de Madrid”, agregó.

“Madrid, Madrid” se añadirá a la edición de vinilo de “Mezcla Rica”. Por lo mientras, este single, al igual que el más reciente LP de Calequi y las Panteras, se encuentra disponible en plataformas de streaming.

“COMO MÚSICO HAY QUE TENER MEMORIA”

Calequi y las Panteras fueron nominados a la categoría de “Mejor Álbum Folclórico” de la primera edición de los Premios de la Academia de la Música de España, ceremonia que se llevó a cabo el pasado 10 de junio.

Al ser cuestionados sobre la importancia de darle peso a los usos y costumbres de una región en específico a través de la música aún cuando la balanza de la industria se inclina hacia un lado en específico, Lauri señaló a este medio que “esa exploración no se puede perder”.

“Para mí es como uno de mis caminos musicales, el que más me ha abierto es descubrir folklores en general, o sea, los latinoamericanos me tienen loca y curioso, ha venido luego el conocimiento del folklore de la Península Ibérica de España, que tienen y comparten muchas cosas, comparten temáticas, incluso ritmos, de repente hay un ritmo aquí que se llama el charro, que es de Salamanca, que parece en esencia una cumbia, y es curioso cuando te vas a la raíz y ves que, efectivamente, tenemos muchas cosas en común, más en la raíz musical de las cosas”.

“Creo que esa exploración no se puede perder, creo que a pesar de que la balanza global parece que no tire hacia allá, hay muchísimos artistas que no cesan en esta exploración de, muchas veces, para inventar algo nuevo. Hay que mirar para atrás y ver dónde está la raíz. Lo hacen muchos artistas y va a estar más vivo que nunca, esa es mi opinión, igual demasiado esperanzadora, pero creo que sí, que esto va para adelante, la exploración y la mezcla van para adelante”, abundó.

En este tenor, Javi Calequi insistió que como músico es primordial tener memoria ” y acercarse a la música desde un lugar de respeto por el camino andado, pero también es importante mirar hacia adelante y transformar la música en algo nuevo”.

“Hace unos meses, con Lau justo, fuimos a tocar en una tekkia sufí en Argentina. Nos invitaron a cantar unas oraciones de bienvenida y una persona que tocaba una música milenaria muy complicada me dijo que la música no puede parar de avanzar nunca y me parece que, por supuesto, es como la vida misma, hay que tener pasado para tener futuro, pero hay que mirar siempre para adelante, entonces lo que está por venir para mí siempre es lo mejor, teniendo en cuenta, por supuesto, que hay una base musical y que hay que mirarla con mucho respeto”, concluyó.

