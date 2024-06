Carne congelada, una opción para un asado que conserva todo su sabor y nutrientes

Congelar la carne a -40 grados centígrados y 10 veces más rápido que un congelador común, permite minimizar la cristalización y conservar el sabor de la carne.

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- Cuando se habla de carne congelada es común escuchar algunas frases como que pierde sus nutrientes, ya no es comida fresca, que puede contener algún conservador o que no es buena para la salud, sin embargo, estas ideas son mitos. Wild Fork nos invitó a una masterclass con el chef Garo Castro para cocinar y derrumbar algunos de estos mitos.

Es fin de semana y la idea es hacer una carne asada con la familia, hay quien va a la carnicería de confianza y hay quien busca cortes premium ya sea nacional o de otros países, como picaña, rib eye, new york, T-bone o tomahawk, canadienses, angus o sonora, en Wild Fork. Para asegurar que la carne llegue hasta el consumidor en un estado de óptima calidad, recurre a la congelación inmediata a -40 grados centígrados, esto es clave al hablar de la carne congelada porque este método minimiza la cristalización y conserva el sabor de la carne, además de mantener las propiedades nutricionales como vitaminas y minerales.

“Nuestra tecnología de ultra congelación ayuda a que sabores, texturas, nutrientes permanezcan ahí, nosotros no necesitamos usar ningún conservador, el único conservador que utilizamos se llama congelación pero para esta congelación no necesitamos nada más que la temperatura, no hay que ponerle ningún químico”, dijo el chef Garo Castro. Además, que congelan 10 veces más rápido que un congelador común.

El comprar carne congelada permite menos desperdicios, ya que sólo se usa la cantidad de producto que se necesites en ese momento y el resto se puede guardar. Además, la frescura y el sabor se conservan por más tiempo, mantiene hasta 1 año su sabor.

La carne cuenta con un marmoleo, es decir, la grasa intramuscular que se encuentra entre las fibras de los músculos del animal; esto es clave para que un corte de carne tenga jugosidad, sabor y textura. ¿Qué genera el marmoleo en la carne? Este es un dato importante que explicaron en Wild Fork, la respuesta es la alimentación del animal y la genética de la res.

El chef Garo recomendó sólo usar un poco de aceite untado, sal y pimienta en la carne que se compra en Wild Fork para asar, no es necesario un gran marinado que puede modificar el gran sabor de esta pieza de carne. Como dato, en Wild Fork también se puede encontrar el postre ideal, ya que hay helado y pan congelado que requiere sólo de unos minutos en el horno o en la parrilla para expandir su tamaño y estar listo.