Tenis, cerveza con brillos, playeras... Colecciones que se inspiran en el Pride

Brillemos es una cerveza de temporada en homenaje a la comunidad LGBTTT+ que a la vista es todo un espectáculo, pues tiene glitter que la hace resaltar; también hay tenis con los colores de la bandera de la comunidad y playeras.

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- En este mes del Pride varias marcas se suman con colecciones especiales que incluyen los colores de la comunidad LGBTTTIQ+, palabras alusivas o algún detalle especial, algunas de ellas también apoyan a alguna fundación o asociación, por lo que aquí compartimos algunas de estas colecciones.

PANAM ASTOR ORGULLO

Panam Astor Orgullo es un calzado casual 100 por ciento hecho en México, de suela y corte sintético. Su interior colorido simula la bandera del orgullo con sus brillantes colores, la cual se extiende a los costados y finaliza con el detalle de un broche con forma de corazón en las agujetas.

Durante la presentación, Paola Reglín, Directora de Medios y MKT de Panam, destacó la importancia de la empatía, agregó que es un momento para reflexionar y entender hacia donde va la lucha LGBTTTIQ+, es momento de salir a la calle y ser solidarios y empáticos para la comunidad. Paola compartió que Panam continúa apoyando a la Asociación Vida Alegre – Laetus Vitae A.C, el primer centro para personas LGBTTTIQ + de la tercera edad en América Latina, en el que Samantha Flores, activista transgénero y fundadora de la Asociación, apoya alrededor de 90 personas.

DOCKERS

Por noveno año consecutivo, Dockers celebra el orgullo con una colección totalmente nueva. Este año ha realizado una colaboración con Rawley Clark en una colección que hace alusión a la ternura, el amor, la comunidad y el apoyo, a través de diseños etéreos y con inspiración en la naturaleza.

La colección Dockers Pride 2024 presenta cinco estilos para todos los géneros: dos playeras, una playera sin mangas, una sudadera con capucha y shorts. Los gráficos creados especialmente para la colección simbolizan la ternura y la comunidad, la dulzura y el amor, así como el crecimiento interior y exterior de unx mismx. El más grande de los dos gráficos muestra un juego de luces del exterior e interior; con lirios como símbolo de fuerza y esperanza, y tulipanes que representan el amor perfecto y profundo. El más pequeño de los dos gráficos hace alusión al ciclo de inspiración de los artistas afrodescendientes; con manos y flores que simbolizan el apoyo y cuidado.

Dockers continúa su colaboración con la Stonewall Community Foundation; por séptimo año consecutivo, la compañía seguirá brindando su apoyo a esta fundación a lo largo de 2024 con iniciativas que beneficien a la comunidad LGBTQIA+ de todo el país.

CERVEZA PRIDE FALLING PIANO

Por sexto año consecutivo, Falling Piano Brewing Co lanza su edición BRILLEMOS, una Blonde Ale de temporada en homenaje a la comunidad LGBTTT+.

Brillemos es una chela fresca y muy fácil de beber, tiene 5 por ciento Alc. Vol., y a la vista es todo un espectáculo, pues el glitter que la compone baila con la espuma en cada trago y para recordar que todos brillamos, sin importar nuestro género o preferencia. Puedes encontrar esta increíble edición en el Tap Room de Falling Piano o Hop The Beer Experience 1 y 2. Estará disponible durante todo junio o hasta agotar existencias.

AMERICAN EAGLE

La nueva colección cápsula de American Eagle es una celebración a las diferencias que nos hacen seres únicos, libres y orgullosos de nuestra autenticidad. Además, un porcentaje de las ventas de la colección será destinado a la asociación Inspira Cambio A.C., ellos se encargan no sólo de luchar por los derechos y visibilidad de las personas LGBTQIA+, sino también de difundir y promover la salud sexual y luchar contra los estigmas existentes alrededor de esta.

La colección se compone de playeras estampadas con las palabras Proud, Queer y Human; además de divertidos accesorios como el sombrero pescador reversible o un paquete de calcetines con volantes; jeans holgados con detalles alusivos al Pride.

CONVERSE PROUD TO BE

Converse Pride reconoce a aquellos que están traspasando los límites de la comunidad 2SLGBTQIA+ para construir un futuro en el que todos puedan ser ellos mismos sin pedir disculpas. La colección Proud to Be 2024 está inspirada en elementos de diseño occidental y rinde homenaje a la fuerza necesaria para liderar y crear espacio. Un espectro vibrante de colores también permite a las personas destacarse y vivir sin pedir disculpas, según lo diseñado por los empleados y aliados de 2SLGBTQIA+ en Converse.

Anclada en siluetas en línea, la colección Proud to Be incluye la recientemente presentada Run Star Utility Sandal CX, así como los clásicos, Chuck 70, Chuck Taylor All Star Lift, Chuck Taylor All Star y la ropa que los acompaña. Cada estilo presenta detalles de diseño únicos, incluida una combinación de colores única en su tipo en las Run Star Utility Sandal CX que resalta la bandera transgénero, en el Chuck 70 un upper plateado con un adorno inspirado en un arnés; bordado occidental, parches prismáticos, suelas con bloques de colores del arco iris en neón y más.

BE ROCKSTER BE YOURSELF

La iniciativa de Cassava Roots celebra la autoexpresión y la autenticidad; los amantes del bubble tea podrán disfrutar de sus bebidas favoritas en vasos con diseños exclusivos. Estos vasos no solo son perfectos para disfrutar de un delicioso bubble tea, sino que también sirven como un recordatorio constante de la importancia de la autenticidad y la autoaceptación.

DERBA MATCHA CAFÉ

Deleita tu paladar este mes de junio con la deliciosa propuesta que tiene Derba Matcha Café edición Pride y celebremos el mes del orgullo con estos deliciosos postres horneados con mucho color, sabor y matcha elaborados por el galardonado chef pastelero Aaron Santana de Andaz Condesa que incluyen pasteles, macarons, galletas, conchas y croissants. Estarán disponibles hasta el 30 de junio.

Su propuesta consiste en: Pastel De Orgullo (pastel de chocolate blanco con los colores del arcoíris y glaseado de crema de queso mascarpone), Macarrón del Orgullo (elaborado con merengue francés, almendra en polvo y azúcar glas, relleno de ganache de moras), Galletas del orgullo (elaboradas a base de azúcar), orgullo de concha; pan brioche dulce con una cáscara crujiente de arcoíris encima y Orgullo de croissant (Croissant de colores del arcoíris).