La temporada de vendimia llegó a Querétaro, es momento de pisar las uvas

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- La vendimia es la temporada más esperada por los amantes del vino, ocurre una vez al año y es la culminación del arduo trabajo de los vitivinicultores. Julio y agosto son los meses de la vendimia para Querétaro, lugar donde se encuentra Viñedos La Redonda que en esta, su vendimia número 48 celebrará con seis fines de semana seguidos en los que habrá música y el tradicional “pisado de uvas” con entrada libre.

“¿Qué es la vendimia? La vendimia se refiere al corte de la uva, cuando nosotros cosechamos la fruta y solamente se da una vez al año, una vez al año y en esta zona es estas fechas, en julio en agosto, es el corte de la uva”, dijo a SinEmbargo Cristina Olvera, Agrónoma de Viñedos La Redonda.

Hay que dejar muy claro que el “Pisado de uvas” es una actividad para vivir la experiencia de cómo se hacía el vino hace muchos años pero que no es la forma actual de hacer vino, todo el proceso se realiza con altos estándares de higiene y ese paso lo realiza una maquina. Las uvas que se pisan en esta celebración de usan para hacer composta y nutrir el suelo pero no para crear vino.

“En este viñedo hay unas prensas que nosotros tenemos libres para todo el público y se pone la uva, una tonelada por cada prensa y se invita a los visitantes a vivir esa experiencia, no se preocupen, con esa uva no se hace vino, esa uva se lleva a un lugar especial donde se compostea y se hace composta que después se integra al viñedo, no se hace vino, sólo es para vivir la experiencia de pisar la uva con los pies”, recalcó Cristina.