El Fiscal General, criticado por falta de resultados, devengará 190 mil pesos brutos

El Fiscal Alejandro Gertz ha llegado a altos cargos luego de financiar las campañas de Cárdenas, de Fox y de López Obrador, plantea el libro El Fiscal Imperial del periodista J. Jesús Lemus.

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) modificó el manual de salarios para el ejercicio fiscal 2024, por lo que el Fiscal Alejandro Gertz Manero pasará de percibir 182 mil 726 pesos brutos a 190 mil 035 cada mes.

El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de julio, detalla que el ajuste “está alineado a las políticas salariales adoptadas por el Estado Mexicano para el personal de confianza en el ejercicio fiscal 2024”.

Por tanto, el salario bruto mensual de Gertz Manero será de 190 mil pesos (42 mil 636 pesos de salario base y 147 mil 399 de compensaciones por servicios especiales). Esto es, más que los 130 mil pesos que gana el Presidente este 2024, lo que –diría la Ministra Lenia Batres– viola el Artículo 127 constitucional.

El Fiscal Alejandro GertzManero es un heredero millonario vengativo e intocable, señalan quienes lo conocen. Incluso el Presidente Andrés Manuel López Obrador, su amigo desde los setenta, lo ha defendido en más de una ocasión.

Voces que lo rodean tienen dos hipótesis de su poder transexenal. Uno, guarda secretos de la élite política obtenidos durante sus cargos en seguridad desde la “Operación Cóndor” planeada contra guerrilleros y narcos. O bien, nieto e hijo de empresarios, porque ha financiado las campañas de Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Fox y López Obrador.

Pese a sus endebles resultados en procuración de justicia y combate a la corrupción, seguirá siendo el Fiscal General de la República hasta el 18 de enero de 2028, pues la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no planea removerlo.

“El Gabinete de Seguridad seguirá reuniéndose muy temprano en la mañana y miren, ya me han criticado por esto, pero estoy convencida: vamos a invitar al Fiscal General de la República a que participe en las reuniones del Gabinete de Seguridad. Va a tener autonomía, pero la autonomía no está peleada con la coordinación”, afirmó la entonces aspirante morenista durante su arranque de campaña ante miles de simpatizantes concentrados en el Zócalo de la Ciudad de México.

En septiembre de 2023, el Fiscal Gertz se quedó sin su brazo derecho tras la muerte del titular de la Fiscalía Especializada de Control, Juan Ramos López, durante una intervención quirúrgica. Él mismo se sometió a una cirugía de la columna en Estados Unidos a inicios de 2023.

Más allá de su estado de salud a sus 84 años, se le conoce entre su familia política como “El fantasma”. A lo largo de los cinco años de gestión como el primer Fiscal, ha operado escondido en su despacho o en su casa; se le ha observado en público en contadas ocasiones. Su última comparecencia ante el Senado –que lo ratificó para nueve años– fue en marzo de 2022 y fue privada.

Gertz ha trabajado para el régimen priista de tiempos de la matanza de Tlatelolco, con el PAN de Fox, como Diputado plurinominal en Convergencia, y ahora con la izquierda. Entre la opacidad de su patrimonio y documentos eliminados de su pasado, han brotado recientes escándalos como el utilizar a la dependencia pública para fines personales en contra de su familia política; el espionaje desde el teléfono de su casa donde se le oye hablar con el padre de Emilio Lozoya, y los roces con el entonces Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

Pero, sobre todo, resalta la falta de resolución en casos clave como Ayotzinapa, la Estafa Maestra, Odebrecht-Peña Nieto y una larga lista de exgobernadores corruptos, lo que le ha valido el apodo entre la opinión pública de “Gertz Florero”. Ante la falta de pruebas contundentes y pese a apostarle al criterio de oportunidad, ya salieron de prisión preventiva el extitular de Pemex, Emilio Lozoya, y el abogado de la élite política, Juan Collado.

Alejandro Gertz proviene de una familia adinerada e intelectual; tuvo un padre hombre de negocios cercano al poder político y una madre dedicada a la literatura. Vivían en la zona residencial de Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Sólo recibió amor y atención de su hermano mayor, Federico, fallecido en 2015. Su Gertz es de origen alemán; su abuelo Cornelius era un empresario de la élite extranjera del Porfiriato, uno de los cofundadores del Banxico y el Servicio Secreto Mexicano lo espió por aparentemente ser un informante nazi, de acuerdo con el libro El Fiscal Imperial (Harper Collins, 2022) del periodista J. Jesús Lemus, quien responsabiliza al Fiscal de haber recibido amenazas tras la publicación de esa biografía no autorizada.

Su padre José Cornelio Gertz, empresario cercano al sistema, lo metió al sector público, pero sus propios méritos y financiamiento a las campañas de Cárdenas, Fox y López Obrador le abrieron las puertas a cargos federales, planteó Lemus.

En febrero de 1998, tras apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas y a punto de ser el Jefe de la Policía del DF (1998-2000), Alejandro Gertz fue nombrado vicepresidente de Jano Ltd., una empresa constituida en las Islas Caimán para “fines fiscales”, muestra la investigación periodística revelada en 2017 conocida como Paradise Papers.

Su difunto hermano Federico, contador y economista, era el director y beneficiario final de Jano. La empresa se convirtió en cliente de Appleby’s en 2006 después de que el bufete de abogados compró el negocio de gestión de empresas y fideicomisos de Ansbacher, un banco de las Islas Caimán y exagente de Jano. Para entonces, Gertz ya había sido Secretario de Seguridad en el sexenio del panista Vicente Fox (2000-2004). Pero a sus 65 años decidió renunciar para “jubilarse” tras la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Más allá de la aparición de los Gertz en los Paradise Papers, ambos hermanos eran muy cercanos. Tras su muerte en 2015, a través de la Fiscalía General Alejandro fabricó un delito contra su familia política, en el marco de una herencia millonaria construida principalmente por el abuelo alemán.

El Fiscal culpó a su cuñada Laura Morán y a su sobrina Alejandra Cuevas por el delito de “homicidio por descuido” de Federico Gertz Manero. Laura y Federico estuvieron casados durante 52 años. Alejandra Cuevas Morán, hija de Laura, fue encarcelada en el penal de Santa Marta Acatitla, al sur de la Ciudad, durante más de un año.

Hasta marzo de 2022, el pleno de la Suprema Corte frenó la venganza del Fiscal y determinó que ni Laura ni Alejandra tenían la responsabilidad de ser garantes de la salud de Federico, más allá de los cuidados naturales a que está obligada la cónyuge con su marido.

La otra gran venganza de Gertz fue contra el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer, a quien atribuyó el reportaje publicado en septiembre de 2021 en la revista Proceso –propiedad de la familia Scherer– en que se mostró una “casa secreta” del Fiscal en las Lomas. Dicha casa, de acuerdo con el texto periodístico, habría sido comprada en 2012 por el patronato de la Universidad de las Américas (UDLA) de la Ciudad de México, cuando Gertz Manero era el rector.

Poco tiempo después, tras la salida de Olga Sánchez Cordero de la Segob por fricciones con el Consejero Jurídico, el entonces Secretario Adán Augusto López continuó una investigación sobre posibles pagos extraoficiales a la Consejería jurídica por el servicio de intermediación en casos de corrupción como el del abogado Juan Collado-Andorra. Todo ello lo negó Scherer en un pronunciamiento publicado en la revista Proceso, pero la Fiscalía le abrió una carpeta por extorsión y salió por la puerta de atrás de Palacio Nacional.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha solicitado la remoción del Fiscal Alejandro Gertz pese a sus pocos resultados porque, ha justificado, no ha cometido delitos graves. Lo ha calificado como un hombre bueno y sin faltas a la legalidad. No es un secreto que son amigos desde los setenta, cuando ambos empezaban sus carreras políticas en el PRI.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.