Un diamante enorme es hallado en mina de Botsuana; el más grande en más de un siglo

GABORONE, Botsuana (AP).- El diamante más grande que se haya encontrado en más de un siglo fue extraído de una mina de Botsuana, y el Presidente del país presentó al mundo la piedra —del tamaño de un puño— durante una ceremonia realizada el jueves.

El Gobierno de Botsuana cree que la enorme piedra de dos mil 492 quilates es la segunda más grande que se ha sacado jamás de una mina. El diamante más grande fue descubierto en 1905.

El diamante, que aún no recibe un nombre, fue presentado al mundo en la oficina del Presidente de Botsuana, Mokgweetsi Masisi. La roca pesa aproximadamente medio kilogramo y Masisi fue una de las primeras personas en sostenerla.

“Es impresionante”, dijo el mandatario. “Tengo suerte de haber visto algo así”, manifestó antes de llamar a altos funcionarios del Gobierno para que pudieran verlo más de cerca.

Las autoridades señalaron que es demasiado pronto para ponerle un valor al diamante o decidir cómo se venderá. Un diamante más pequeño descubierto en la misma mina de Botsuana se vendió por 63 millones de dólares en 2016, un récord para una gema en bruto.

“Esto es algo histórico”, dijo Naseem Lahri, director para Botsuana de Lucara Diamond Corp., la minera canadiense que descubrió el diamante. “Estoy muy orgulloso. Este es un producto de Botsuana”.

La compañía indicó el miércoles en un comunicado que había extraído el “excepcional” diamante en bruto de su mina de Karowe, en el centro de Botsuana. Se trata una piedra de “alta calidad” encontrada intacta, indicó Lucara. Se localizó utilizando tecnología de rayos X empleada para ubicar diamantes de gran tamaño y valor.

Lucara Diamond announce the recovery of an exceptional 2,492 carat diamond from its Karowe Diamond Mine in Botswana. This remarkable find, one of the largest rough diamonds ever unearthed, was detected & recovered by the Company's Mega Diamond Recovery X-ray Transmission Tech. pic.twitter.com/6E8wLwwl8d

— Botswana (@Botswana) August 22, 2024