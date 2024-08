Consejera electoral propone quitar mayoría calificada a Morena: cambiaría “pluris”

La diferencia con el proyecto principal es repartir las “pluris” por partido y no por coalición, de acuerdo con el documento, y evitar así la llamada “sobrerrepresentación” que ha cuestionado la oposición y también organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial, que reúne a la élite empresarial del país.

Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– A unas horas de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) comience la discusión definitiva para asignar los escaños del Congreso por representación proporcional (conocidos como “plurinominales“), la Consejera Claudia Zavala propuso un proyecto alternativo al avalado en comisiones: éste, a diferencia del aprobado, no le daría la mayoría calificada a Morena en la Cámara de Diputados.

Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y el Verde (PVEM), sumarían en total 317 escaños en total en este proyecto propuesto por Zavala en lugar de los 364 avalados en comisiones. Según medios locales, apenas una minoría de tres o cuatro consejeros (son 11 en total en el Consejo General del INE) apoyaría esta versión alternativa.

La propuesta de Zavala es que Morena tenga 53 plurinominales en lugar de las 75 avaladas en comisiones (en total, tendría 214 escaños, no 236); el Verde tendría 65 y no 77 diputados, ya que pasaría de 20 legisladores elegidos por representación proporcional a ocho; y el PT sería el más afectado: no tendría asignada ninguna “pluri” y quedaría con 38 diputados en lugar de los 53 propuestos por el proyecto principal y ya avalado en comisiones.

La diferencia con el proyecto principal es repartir las “pluris” por partido y no por coalición, de acuerdo con el documento, y evitar así la llamada “sobrerrepresentación” que ha cuestionado la oposición y también organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial, que reúne a la élite empresarial del país.

#Comunicado | Las autoridades electorales tienen la responsabilidad histórica de decidir con base en la voluntad ciudadana expresada en las urnas pic.twitter.com/3Ox9PwCYdK — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) August 18, 2024

¿QUÉ PROYECTO AVALÓ EN COMISIONES EL INE?

El miércoles, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE avaló por unanimidad los anteproyectos que formuló en torno a la asignación de diputaciones y senadurías bajo el concepto de representación proporcional, también llamadas plurinominales.

Después de una larga sesión, ambos anteproyectos fueron aprobados por el Instituto, tras lo cual fueron turnados al Consejo General del órgano electoral para que éste mismo viernes 23 de agosto sus integrantes lo voten a favor o en contra, y designen las diputaciones y senadurías plurinominales correspondientes a cada partido político nacional.

#BoletínINE 📑 | La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del @INEMexico aprueba el proyecto para la asignación de diputaciones y senadurías de Representación Proporcional. https://t.co/C0lm5DLQsi pic.twitter.com/1kEavvCrsH — @INEMexico (@INEMexico) August 22, 2024

Tales proyectos plantean una representación mayoritaria para Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, al obtener 108 de las 200 diputaciones que se destinan a los plurinominales. Por otra parte, el bloque conformado por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) obtendría 19 de las 22 senadurías plurinominales disponibles.

La aprobación de los proyectos estuvo a cargo de las Consejeras y los Consejeros Uuc-Kib Espadas Ancona, presidente de la comisión, así como Dunia Ravel, Carla Humphrey, Arturo Castillo y Norma de la Cruz.

Al respecto, el Consejero Uuc-kib Espadas argumentó que, si bien no le parecía correcta la mayoría calificada entre los partidos Morena, PT y PVEM, el orden sistémico de la Constitución no lo facultaba para oponerse a la idea de que los conceptos “partido” y “coalición” fueran sinónimos.

“No me gusta la sobrerrepresentación, no me gusta y opino que no es el mejor arreglo para nuestro país […] pero la Constitución no obedece a lo que a mí me pudiera parecer ideal, es un sistema complejo de reglas y principios y ponderación de derechos. Para efectos de ir en contra del texto de la Constitución tendríamos que encontrar que en su aplicación literal hubiera violaciones a sus derechos humanos, la proporcionalidad no es un derecho humano. Soy proporcionalista, soy demócrata, pero estoy obligado a respetar y prevalecer el orden Constitucional”, añadió.

Según los anteproyectos que entregó la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE a los 11 consejeros electorales, Morena sería el mayor beneficiario de las plurinominales, al asignarle 75, por lo que con las 161 de mayoría, le quedarían un total de 236.