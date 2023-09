VIDEOS: Xóchitl ha sido exhibida por equivocarse con temas técnicos que dice conocer

En su paso por el Senado de la República, la panista ha mostrado ciertas deficiencias al enfrentarse a temas técnicos, como la diferencia entre unidades de medida, sobrecostos en Dos Bocas y la explicación básica de cómo se divide la compañía que posee junto con su familia.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– En agosto, la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata del Frente opositor, intentó explicar la composición accionaria de su empresa familiar, denominada Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V. (OMEI), pero las cuentas se le salieron de las manos.

Con mucha seguridad, Gálvez Ruiz dijo que, además de la posesión de un departamento “desde que era soltero”, su esposo cuenta con el 30 por ciento de la empresa, mientras que su hija tiene el 20 por ciento y la Senadora panista cuenta posee otro 80 por ciento. Esto suma 130 por ciento, lo que claramente es un error.

“Yo he declarado absolutamente todo: mi esposo es socio del 30 por ciento, yo soy socia del 80 por ciento de la empresa y mi hija es es socia del otro 20 por ciento”, explicó al periodista sonorense Luis Alberto Medina, director de Proyecto Puente.

Hay que recordar que el conjunto total del accionariado corresponde al 100 por ciento de la propiedad de la empresa, dentro del cual pueden coexistir accionistas con participaciones mayoritarias y minoritarias. Sin embargo, en vez de sumar el 100 por ciento del total de las acciones de la compañía, las cifras brindadas por Xóchitl Gálvez dan un 130 por ciento: un excedente de 30 por ciento en la composición accionaria, lo que es incorrecto.

No es la primera vez que la Senadora panista ha padecido contratiempos. En el Senado ha sido exhibida por su desconocimiento en aspectos técnicos que ella asegura dominar.

Precisamente esta semana, Gálvez reconoció que sí plagió (copió sin citar al autor) párrafos para reporte de experiencia laboral que le permitió titularse como licenciada en Ingeniería en Computación, hace 13 años, en 2010. La denuncia vino de una cuenta en X (antes Twitter) y en horas se volvió una tormenta para la Senadora del Partido Acción Nacional y virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, quien, muy en su estilo, fue implacable con la Ministra Yasmín Esquivel Mossa cuando, el 21 de diciembre de 2022, fue acusada por el escritor Guillermo Sheridan de haber plagiado su tesis de licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En las redes circula su reporte descuartizado por las observaciones. Una de ellas, la más comentada, compara los párrafos “escritos” por Gálvez con el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El plagio es tan claro que no parece haber manera de justificarlo.

“Sí la pendejié" Tsss… @XochitlGalvez reconoce que cometió errores en su trabajo de titulación🫠@Ilse_Asecas pic.twitter.com/4KamYSL8Zb — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 20, 2023

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presidida por el Rector Enrique Graue Wichers, informó el miércoles que, ante la presunta “falta de integridad” de Gálvez en la realización de su reporte de titulación, solicitó tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico que se realice el análisis del texto de referencia.

“SON COSAS TÉCNICAS QUE NO SABEN PROBABLEMENTE”

Uno de estos casos ocurrió en abril de 2019, cuando Gálvez cuestionó a la aspirante a titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Paola Elizabeth López Chávez, en el Senado. En aquel momento, la panista preguntó: ¿Cuál es el umbral de capacidad instalada, a partir del cual una central deja de ser de generación distribuida y empieza a considerarse una planta de gran escala?

Sin embargo, Xóchitl Gálvez cometió el error de pedir la respuesta en kilowatts. En ese caso, sería de 500 kw la respuesta correcta. Pero López Chávez contestó 0.5 megewatts, lo cual es correcto, aunque en kilowatts serían 500. La Senadora acusó a la aspirante de confundir la equivalencia y la acusó de no saber la respuesta, pero López Chávez aclaró que se trataba de una diferencia de prefijos métricos.

“No quiero ofender a nadie, sobre todo a la Senadora. Yo fui maestra de física. Hay una tabla que se llama ‘Tabla de los prefijos del Sistema Internacional de Unidades’”, señaló la aspirante mientras Gálvez intentaba interrumpirla con la respuesta, ahora sí precisa, en megawatts. “En estos momentos es donde uno debe mostrar valores”, reviró, para acallar las interrupciones de la panista. Luego continuó: “En esa tabla vienen las unidades que nosotros utilizamos en la Física y en la Ingeniería en todo el mundo”.

“Les voy a explicar, son cosas técnicas y que no saben probablemente, por eso es importante que cuando se va a hacer una pregunta, se tenga el conocimiento del tema, no nada más es ‘lo saco de una página de internet y me pongo a preguntar a lo loco’”, expresó López Chávez, mientras Gálvez insistía en que sí era en megawatts aunque antes cuando hizo la pregunta pidió los kilowattts. “Le contesto: el [prefijo] mega vale 10 a la seis, y el kilo 10 a la 3, hacer una conversión es muy fácil, usted me dijo ‘diga el dato en kilowatts’ y ya se lo dije.

Cuando Gálvez insistió en corregirla, la aspirante a la CRE reiteró: “Sí lo preguntó, usted dijo ‘dame el valor en kilowatts’. Al momento de decirlo, cuando normalmente se utiliza ese dato en megawatts, usted habló de una conversión”, finalizó.

Ambas ya habían cruzado declaraciones en la misma audiencia en el Senado, ya que López Chávez había cuestionado a Gálvez por exhibir a otros aspirantes. “Jamás fue mi intención, se exhibieron solos, sólo pregunté que era un CEL [Certificado de Energía Limpia] usted sí sabe, y no se siente ofendida, es una acusación muy grave, yo jamas ni siquiera subí un tuit de la sesión”, zanjó.

DOS BOCAS ENFRENTA A XÓCHITL CON NAHLE

En diciembre de 2022, Gálvez se encaró con la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, por el sobrecosto de la refinería de Dos Bocas. “Es absurdo, cómo explica que se haya duplicado. Hay de dos: o son ineptos, o son bandidos. En este caso creo que son ambos. (…) Usted sabe que al aumentar esta cifra del proyecto se hace inviable porque lo que están haciendo un daño patrimonial al pueblo de México”, señaló la Senadora durante la comparecencia de la funcionaria.

“No acepto el tema de ineptitud ni de bandidos. Ineptitud porque más de 35 mil trabajadores mexicanos están construyendo la obra. Bandidos… aquí traigo la lista de las 50 auditorías internas. No ha habido una sola observación de daño patrimonial y las administrativas se han ido solventando”, reviró Nahle, añadiendo que esta obra era un ejemplo mundial de construcción y aplicación del proceso de “ejecución acelerada”.

Acusada de las “inundaciones” en la construcción, respondió con una anécdota que compartió con la compañía Samsung, la cual participa en la refinería, dijo que le habían preguntado sobre el revuelo que causaban. “Sí, está inundado de equipos, de trabajo, de trabajadores y de agua. Está rodeado del Río Seco. Les decía a Samsung que son los medios y aquí llueve y los que están en obras saben que cuando llueve se inunda, sacar el ducto, los internos… y me decían que ellos han construido refinerías en Medio Oriente y que allá llegan tormentas de arena durísimas. Y estamos en excavaciones y de repente se aniega y es parte de la construcción, pero eso lo entendemos los que estamos ahí… Y cuando comenzamos con Dos Bocas sabíamos que íbamos a atravesar muchas dificultades. Nadie dijo que esto fuera un día de campo”, explicó.

Ante los señalamientos de Gálvez de “engañar al Presidente” Andrés Manuel López Obrador sobre los avances y los costos, Nahle aclaró: es difícil engañarlo, ya que cada semana y cada trimestre se entregan informes y fotografías. Además, el mismo mandatario suele viajar a ver por sí mismo las obras.

Además, en julio pasado, Nahle y Xóchitl Gálvez volvieron a enfrentarse, cuando la Secretaria de Energía Rocío Nahle negó haber entregado contratos millonarios a un compadre en la refinería de Dos Bocas, como acusó la Senadora panista, e indicó que quien es señalada de corrupción y nepotismo es la eventual candidata presidencial del Frente Opositor.

“Ella actúa de una forma cobarde en sus aspiraciones y acusa a un ciudadano. Esto se origina por una nota que sacó el Reforma hace tres, cuatro años, sobre un compadre, que dicho sea de paso no trabaja en Dos Bocas, ni cotiza en Dos Bocas, pero que si lo hiciera no está impedido por la Ley. O sea, una Senadora que debe cuidar a los ciudadanos se pone a difamar por sus aspiraciones, sobre todo hoy que sale que sus empresas contratistas cobran con nepotismo y corrupción en diferentes áreas del Gobierno siendo ella funcionaria pública, usa de distractor a un ciudadano”, reviró Nahle en entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Gálvez había defendido los contratos que su empresa de mantenimiento ha firmado con los gobiernos federales, incluido el de Andrés Manuel López Obrador, y acusó a la Secretaría de Energía de corrupción. “¿De qué se sorprende el Presidente si yo hace 31 años he dicho que soy empresaria? Aquí no hay cochupos, no hay moches, empresas como la de Dos Bocas como la de Rocío Nahle (Secretaria de Energía) y sus compadres. Que le busque, no va a encontrar nada. El actual Gobierno me ha contratado servicios porque mi empresa es una empresa profesional, es una empresa seria y registrada para suministrar”, declaró la Senadora en una conferencia en Saltillo.

En respuesta, la Secretaría Nahle indicó que en sus aspiraciones presidenciales, la Senadora Xóchitl Gálvez “miente como respira todos los días”. Además, cuestionó la “barda” de construyó Felipe Calderón (2006-2012), en referencia a la Refinería prometida por el Presidente panista en Tula, Hidalgo, la cual no se construyó, pero para la cual se destinaron más de 500 millones de pesos.