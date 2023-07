Rocío Nahle revira a Xóchitl: “No tengo compadre en Dos Bocas, ella es la corrupta”

La Secretaría Rocío Nahle indicó que en sus aspiraciones presidenciales, la Senadora Xóchitl Gálvez “miente como respira todos los días”. En ese sentido, recordó que este miércoles el Presidente López Obrador la retó a que transparentara todos sus negocios por lo que lamentó que su respuesta “sea atacar a un ciudadano”, en referencia a su compadre el empresario veracruzano Arturo Quintanilla Hayek.

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– La Secretaría de Energía Rocío Nahle negó haber entregado contratos millonarios a un compadre en la refinería de Dos Bocas, como acusó este día la Senadora Xóchitl Gálvez e indicó que quien es señalada de corrupción y nepotismo es la aspirante de la oposición a la candidatura presidencial.

“Ella actúa de una forma cobarde en sus aspiraciones y acusa a un ciudadano. Esto se origina por una nota que sacó el Reforma hace tres, cuatro años, sobre un compadre, que dicho sea de paso no trabaja en Dos Bocas, ni cotiza en Dos Bocas, pero que si lo hiciera no está impedido por la Ley. O sea, una Senadora que debe cuidar a los ciudadanos se pone a difamar por sus aspiraciones, sobre todo hoy que sale que sus empresas contratistas cobran con nepotismo y corrupción en diferentes áreas del Gobierno siendo ella funcionaria pública, usa de distractor a un ciudadano”, reviró Nahle en entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Este día, Xóchitl Gálvez defendió los contratos que su empresa de mantenimiento ha firmado con los gobiernos federales, incluido el de Andrés Manuel López Obrador, y acusó a la Secretaría de Energía de corrupción. “¿De qué se sorprende el Presidente si yo hace 31 años he dicho que soy empresaria? Aquí no hay cochupos, no hay moches, empresas como la de Dos Bocas como la de Rocío Nahle (Secretaria de Energía) y sus compadres. Que le busque, no va a encontrar nada. El actual Gobierno me ha contratado servicios porque mi empresa es una empresa profesional, es una empresa seria y registrada para suministrar”, declaró la Senadora en una conferencia en Saltillo.

En respuesta, la Secretaría Nahle indicó que en sus aspiraciones presidenciales, la Senadora Xóchitl Gálvez “miente como respira todos los días”. Recordó que este miércoles el Presidente López Obrador la retó a que transparentara todos sus negocios, por lo que lamentó que su respuesta “sea atacar a un ciudadano”, en referencia a su compadre, el empresario veracruzano Arturo Quintanilla Hayek.

“Su odio hacia Pemex y la CFE es palpable. Ella y los panistas odian todo lo nacional, tan es así que fueron promotores para privatizar Pemex y la CFE y en ese contexto se la pasa atacando el gran proyecto de la Refinería Olmeca. ¿Por qué? Pues porque ellos no pudieron hacer nada más que una triste barda”, sostuvo Nahle al referirse a la Refinería prometida por el Presidente Felipe Calderón en Tula, Hidalgo, la cual no se construyó, pero para la cual se destinaron más de 500 millones de pesos.

La Secretaría Nahle dijo que la acusación que hizo la Senadora Xóchitl Gálvez sólo es para “cubrir su nepotismo y su corrupción”. En ese sentido, lamentó que esté buscando popularidad con mentiras. “Ella está acusada de corrupción y nepotismo, que no suelte distractores”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado