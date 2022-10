Esta semana se discutirá y aprobará Ley de Ingresos de la Federación 2023: Monreal

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, confirmó que esta semana se discutirá la Ley de Ingresos de la Federación 2023, la cual no contempla nuevos impuestos, no tiene carga tributaria ni miscelánea fiscal, por lo que prevé su aprobación.

“Es un instrumento financiero, el más importante. No tiene nuevos impuestos, no tiene carga tributaria, no tiene miscelánea fiscal, por lo que creo que no tendremos discusión mayor, pero todo puede suceder en el Senado”, declaró Monreal esta tarde en conferencia de prensa previa al Informe de Actividades de María Antonia Cárdenas Mariscal, Senadora por Jalisco.