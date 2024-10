“Checo” y Red Bull rinden tributo a la lucha libre en casco que usará en GP de México

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- El piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio “Checho” Pérez homenajeará a la lucha libre, parte fundamental de la cultura mexicana, con un casco especial que portará en el Gran Premio de México 2024.

El casco es de colores rojo y azul y en la parte superior tiene grabada una máscara de luchador roja; por la parte trasera, líneas blancas entrelazadas que simulan ser las agujetas para ajustarla.

En la parte lateral hay una leyenda “Never Give Up” o “Nunca rendirse” y también tiene motivos de plantas de agave azul, de donde se extrae el tequila.

Para la Fórmula 1, el panorama de ‘Checo’ para México no es claro. A lo largo de la semana el piloto tapatío sabrá si podrá contar con las actualizaciones del RB20, y a partir de ahí aspirar a un buen resultado. Por otro lado, hay que recordar que el viernes habrá dos mexicanos en pista, pues Pato O ‘Ward correrá la práctica libre 1 con Mclaren.

Todas las sesiones del GP de México se podrán ver en las pantallas de Fox Sports, mientras que Canal 5 transmitirá la FP2, clasificación y la carrera.

La ronda 20 de la temporada 2024 de la F1 llega tras un trepidante GP de Estados Unidos. Norris y Verstappen nos regalaron una gran batalla, que fue aprovechada por Leclerc para llevarse la bandera de cuadros. Por su parte, Sergio Pérez nunca estuvo cómodo con el RB20 lo que lo llevó a ser séptimo en la carrera.

