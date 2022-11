Entrenador de los Arizona Cardinals es despedido por agredir a una mujer en México

Por Gustavo García

Ciudad de México, 23 de noviembre (AS México).- Kliff Kingsbury, head coach de los Arizona Cardinals, declaró para el Arizona Republic que el equipo despidió a Sean Kugler, coordinador del ataque terrestre, debido a un incidente sucedido en la Ciudad de México previo al NFL Mexico Game contra los San Francisco 49ers.

Acorde a la información de ESPN, Kugler manoseó a una mujer durante la noche del domingo. Las autoridades mexicanas fueron notificadas y dieron aviso a los Cardinals, quienes despidieron a Kugler y lo mandaron a Arizona en un vuelo durante la mañana del lunes.

Kingsbury told me, "We relieved him of his duties, and he was sent home Monday morning prior to the game," adding, "It's challenging anytime you make a staff change in that type of manner." https://t.co/EZmXhvdPuj

— Bob McManaman (@azbobbymac) November 22, 2022