AMLO recomienda a EU consultar con Embajador Ken Salazar antes de soltar un “tuitazo”

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo/EFE).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió al Departamento de Estados Unidos llevar a cabo consultas con Ken Salazar, Embajador en México, antes de realizar publicaciones en Twitter que estén relacionados con México.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo pidió que antes de difundir mensajes, el Departamento de Estado del país vecino debe tomar en cuenta a Salazar, pues aseguró que ha estado apoyando proyectos de la Cuarta Transformación.

Estas declaraciones llegaron luego de que el Presidente recordó que el Embajador a una gira de trabajo por el municipio de Nogales, ubicado en Sonora, donde se llevarán a cabo algunas acciones de infraestructura.

Cabe destacar que recientemente Antony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos, compartió un mensaje en sus redes sociales, mediante el cual expresó su preocupación por la ola de violencia a la que se enfrentan los periodistas en México.

“El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”, comentó Blinken.

AMLO calificó estas declaraciones como “intervencionistas” y señaló que solamente podían explicarse por una falta de información o práctica de mala fe.

Mientras que Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, destacó que las expresiones del Secretario están fundadas en “los hechos”.

The high number of journalists killed in Mexico this year and the ongoing threats they face are concerning. I join those calling for greater accountability and protections for Mexican journalists. My heart goes out to the loved ones of those who gave their lives for the truth.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 23, 2022