Carta Abierta sobre Javier Corral Jurado

Dice el filósofo André Comte-Sponville que escribimos nuestras cartas “para habitar juntos cuanto podamos, a pesar de la separación, a pesar del espacio, el poco tiempo que se nos ha concedido en común”.

Me dirijo a la virtual Presidenta de la República en mi calidad de ciudadano libre, de izquierda por más señas, y por ser un convencido de la necesidad de abatir la corrupción política, ancestral en nuestro país.

Muchos años me he dedicado a esa actividad. Participé en todos los movimientos estudiantiles en las décadas que van de los sesentas a los ochentas, pugné por un sindicalismo independiente del control del Estado, me considero constructor de la democracia de este país y de su fortalecimiento ciudadano. Milité en el PRD del cual me separé hace poco más de diez años cuando desvió su ruta.

Mi obra publicada, periodística y en particular en el libro La afición a la maldad, se narran las vicisitudes de la primera iniciativa popular legislativa para crear un ente público que garantice la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, sobre todo los de alto nivel.

Durante el Gobierno de César Horacio Duarte Jáquez (CD) en el estado de Chihuahua (2010-2016) fundé, al lado de otras personas, la organización cívica Unión Ciudadana y en ella nos apoyamos para combatir al gobierno tiránico que expandió en Chihuahua un régimen de corrupción e impunidad nunca antes visto.

En ese tiempo todos los partidos, representantes e instituciones vivían en la molicie y prácticamente comían de la mano de ese gobernador. Aquí incluyo a la gobernadora actual del estado María Eugenia Campos, a su fiscal general César Jáuregui Moreno y a Cruz Pérez Cuéllar Presidente Municipal de Ciudad Juarez, entre otros, que continúan empoderados.

La lucha fue difícil, azarosa, de alto riesgo. Entre amenazas y represión, al final esta lucha sacudió al estado de la presencia del PRI.

El inicio franco del combate a CD, se dio por mi primer paso al frente con la interposición de una denuncia penal (Expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09) ante la extinta PGR, documento robusto y soportado en pruebas irrebatibles. Lo acusamos de enriquecimiento ilícito, peculado agravado y toda la variada gama criminal que reviste el abuso del poder.

Esa acción fue como un rayo en cielo sereno porque toda la clase política gozaba de una paz vergonzosa. De alguna manera fue el primer paso al frente de una batalla muy desigual.

Dentro de los hechos de la denuncia, tiene pertinencia subrayar que CD trató de crear un banco (lo autorizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) en el que el exgobernador iba a ser el controlador accionario. Al efecto instituyó un fideicomiso por 65 millones de pesos con la finalidad expresa de comprar las acciones esenciales al negocio, empujado desde un poder ramificado hasta la presidencia de Enrique Peña Nieto. Nunca acreditó la procedencia legal de ese dinero.

Como nunca, se mezclaron los negocios públicos con los privados, confundiendo poder del estado con economía patrimonialista del gobernante. Sólo así se explica el intercambio financiero con muchos depósitos en numerario que semana a semana se realizaban como saqueo de las arcas públicas. El arquitecto del banco, era a la vez, el secretario de Hacienda de CD, Jaime Ramón Herrera Corral, hasta hoy evadido de la justicia y protegido por sendos gobiernos panistas de los últimos años.

La denuncia penal, no obstante su gravedad y sólido fundamento, hasta ahora permanece inactiva porque desde su presentación en septiembre de 2014 a la fecha, no se ha solicitado por la Fiscalía General de la República el ejercicio de la acción penal contra los responsables, algunos ya muertos, incluso de manera sospechosa. La justicia federal me protegió para que no se archivara la causa.

Javier Corral formó parte de esa lucha ya iniciada consistentemente desde la sociedad, cuando ocupaba el cargo de senador de la República de 2012 a 2018. Justo cuando avaló y justificó públicamente el Pacto por México, como se registra en un editorial de él en la prensa.

En ese tramo y con la solvencia moral del movimiento anticorrupción contra Duarte, logró hacerse candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura del estado mediante una oscura negociación cupular dentro del PAN de Ricardo Anaya y finalmente obtenerla en la elección constitucional.

Como Gobernador estuvo en contra del Gobierno actual de la República y trató a la vez de imponer la candidatura de Gustavo Madero Muñoz para sucederlo, terminando su gobierno derrotado internamente en su partido y reacomodándose en su posición actual. Siempre persiguiendo proyectos de poder personales.

Quiero decirle, señora ciudadana Claudia Sheinbaum, en esta apretada carta, que Javier Corral Jurado una vez en el cargo, traicionó esa lucha cívica, lo que es del conocimiento más amplio que Usted pueda imaginar en nuestra región. Él decidió emprender su lucha, para obtener el mérito personal y el balance de la misma está bajo cuestionamiento, porque no fue eficiente en la búsqueda de su objetivo y la corrupción no se erradicó.

La libertad actual de César Duarte encuentra ahí parte de sus causas. La lucha contra la corrupción pudo haber sido más profunda si se le hubiera dado aliento a la conciencia cívica anticorrupción que se logró en el estado, al impulso de Unión Ciudadana, que se dilapidó desde el gobierno.

Sostengo que no es correcto treparse en una lucha tal como la de Unión Ciudadana, para impulsar un proyecto político personal, como fue el caso del quinquenio corralista. Javier Corral dejó en el estado una negra historia, su secretario de Hacienda se encuentra prófugo de la justicia, traicionó, además, por impulsar su campaña a gobernador en 2016 apoyándose en María Eugenia Campos Galván, cómplice de César Duarte. Fue, además, un pésimo administrador público, demostrando a cada paso que lo suyo es pronunciar discursos, mas no atender el interés público a través de la tarea gubernamental altamente demandante. Carece del carácter para ser gobernante, eso lo sabemos de sobra en Chihuahua.

Durante la etapa que fue Gobernador, convirtió la lucha anticorrupción en un desplante de contradicciones personalistas, condujo los aparatos de justicia de manera caciquil y aberrante, y la abulia y desinterés por sus responsabilidades fue notoria y así lo califica la opinión pública del Estado.

Tengo para mí, y lo puedo demostrar con hechos y documentación, que Javier Corral Jurado es un político improvisado, de derecha, oportunista y sediento de poder, y con tres décadas de profesional con cargo a presupuestos.

Los primeros nombramientos que Usted ha dado a conocer para integrar su gabinete han favorecido un nuevo aliento en la república. No lo podemos pasar por alto. Porque lo importante es consolidar una nueva administración pública federal que en la materia que me ocupa, no puede quedar en manos de improvisados y con una historia que los descalifica. La corrupción es sistémica y se necesitan funcionarios preparados y profesionales y con una historia de vida que aunque incipiente garantice un nuevo curso.

He escuchado y sobre todo leído en medios, que Javier Corral Jurado puede llegar a formar parte de su gabinete en tareas de lucha contra la corrupción. Si esa fuese su decisión, estimo que estaría Usted cometiendo un error, pues no es ni remotamente la persona ni lo que simula, ni lo que dice. Su historia es otra.

Hago esto de su conocimiento porque creo de mi deber enterarla de manera pública.

Respetuosamente,

Jaime García Chávez

Jaime García Chávez https://www.sinembargo.mx/author/jaime-garcia-chavez Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

