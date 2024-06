“No tengo ninguna prueba de que haya sido el Ejército”: AMLO sobre el caso Ayotzinapa

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que no tiene información de que el Ejército haya participado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Desde Palacio Nacional, mencionó que presentará un informe de la investigación de su Gobierno a los padres y las madres de los estudiantes antes de que finalice su sexenio, y aseguró que Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa, le dará continuidad al caso.

“Si se demuestra que en efecto fue el Ejército, teniendo las pruebas, se actúa. Pero yo hasta hoy, no tengo ninguna prueba de que haya sido el Ejército. Le he buscado por todo, y tengo toda la información. Soy el Presidente de México. Pero si el día de mañana o dentro de 15 días, viene alguien y me dice: ‘Mire, aquí está’. Y algo muy importante, que no se nos debe de olvidar, que es lo más importante: encontrar a los jóvenes”, afirmó el mandatario.