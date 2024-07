El acoso y la persecución contra AMLO se extendió a nosotros, dicen Gonzalo y Andrés

“Siendo sus hijos, dicho acoso y persecución política se extendió a nosotros, haciendo que desde niños nuestra vida tuviera dificultades que otras personas no suelen padecer”, expresaron los hijos de López Obrador.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- Gonzalo Alfonso López Beltrán y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, rompieron el silencio la mañana de este miércoles para desmentir los señalamientos que diversos medios de comunicación, nacionales e internacionales, han hecho en su contra sobre su presunta participación en actos de corrupción, algo que atribuyeron a la extensión del acoso y la persecución política que enfrenta su padre.

“Desde que nacimos nuestro padre ha estado dedicado de lleno a la política. Su carrera lo llevó a ser dirigente de las causas más justas. Primero en Tabasco, más adelante en la Ciudad de México y, finalmente, a nivel nacional. El largo camino que recorrió como miembro de la oposición hasta llegar a la Presidencia de la República, desde la cual ha encabezado la necesaria Cuarta Transformación de la vida pública de México, lo llevó a ser la persona más atacada, difamada y espiada en la historia de este país”, dijeron a través de una carta publicada en La Jornada.

“Siendo sus hijos, dicho acoso y persecución política se extendió a nosotros, haciendo que desde niños nuestra vida tuviera dificultades que otras personas no suelen padecer. Desde corta edad lo asumimos y decidimos apoyar a nuestro padre mediante tres acciones fundamentales: 1. Haciendo de nuestra vida una línea recta para no dar argumentos a quienes detentaban el poder para atacar su causa y movimiento. 2. Apoyándolo en lo privado y público en su proyecto. Esto no sólo por ser nuestro padre, sino por estar convencidos y ser militantes de las causas justas y de la lucha por un país mejor. 3. Entendiendo que resistir también es una forma de lucha y de apoyo”, expresaron los hijos de López Obrador.

Por ello, señalaron que, en congruencia con este tercer punto, “durante estos años decidimos resistir la embestida guardando silencio y dejando que nuestro padre respondiera las calumnias y mentiras que nuestros adversarios han esgrimido continuamente en nuestra contra, con el fin de usarnos para debilitar su credibilidad y fuerza moral”. Sin embargo, destacaron que “todo tiene un límite”.

“Creemos que la bajeza ha reinado en los últimos tiempos y se ha convertido en estrategia política. Esto no puede tolerarse. Ninguno de nosotros se dedica a la política o trabaja en el Gobierno. No obstante, la oposición decidió romper todos los códigos éticos. Emprendieron una campaña de espionaje, mentira, difamación y ataque en contra de nuestra familia. Violaron nuestro derecho a la privacidad, a tener un trabajo y una vida tranquila alejada de la confrontación política”, acusaron.

Asimismo, Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel consideraron que “es importante dejar en claro que somos la primera familia de un Presidente del México moderno que no recibe apoyo económico del presupuesto de la Presidencia de la República, que no recurre a la extinta ‘partida secreta’ y al disuelto Estado Mayor Presidencial”. “Conscientemente decidimos ser la primera familia presidencial que trabaja para lograr su sustento, tal como lo hace la gran mayoría del pueblo de México. Nos sumamos al principio de que el Gobierno debe ser austero y sin dispendios”, indicaron.

“Con relación a los ataques y difamaciones de los cuales hemos sido víctimas en los últimos meses por parte de la mal llamada asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Latinus, la campaña del PRIAN, cuya candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, inclusive nos mencionó en los debates, y otros medios de comunicación, nos gustaría ejercer nuestro derecho de réplica, no sin antes dejar muy claro que entendemos que dichos ataques vienen de gente de dudosa respetabilidad y probados vínculos con la corrupción política”, agregaron.

En el posicionamiento, los hijos del mandatario mexicano explicaron que podrían “desestimarlos por su origen y tomarlos como un timbre de orgullo, ya que provienen de quienes se han enriquecido con base al mal ejercicio del presupuesto público, el influyentísimo y los ‘chayotes’ tanto en efectivo como en especie, como las pruebas y su enorme patrimonio demuestran”. “Aún así, llegado este momento decidimos responder a las calumnias, porque creemos en la importancia de hablar con la verdad y de ser honrados”, sostuvieron.