Dante Delgado: A unos los forzaron y otros ni leyeron el desplegado de apoyo a Alfaro

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Dante Delgado Rannauro, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró esta madrugada que recibió mensajes de liderazgos y actores políticos del partido que desconocían el contenido del desplegado que se publicó ayer con sus nombres para mostrar apoyo a Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, quien dijo el martes que ya no tiene interés en participar en un proyecto que no entiende.

“No he dejado de recibir mensajes de liderazgos y actores políticos de nuestro Movimiento en Jalisco. Resulta que, al más puro estilo de la vieja política, se publicó un desplegado con sus firmas sin haberlos enterado del contenido del mismo“, reveló a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

El líder emecista pidió “a ellos y a quienes están siendo objeto de chantajes y amenazas para esta y futuras acciones […] que no se mortifiquen”, ya que “cuentan con Movimiento Ciudadano”.

“Somos el vehículo para derrotar a la política tradicional y lo seguiremos siendo gracias a quienes han entendido que son más importantes las personas que los partidos”, agregó.

Delgado Rannauro insistió en que “la polarización no es el camino, ni para el país ni para nuestro movimiento”. “El 2024 nos está poniendo a prueba a todos. Aquí habrá sensatez y se tomarán las mejores decisiones para el beneficio de Jalisco y de México”, finalizó.

Esta situación se da en medio de la crisis que enfrenta MC por el descontento de una parte de sus principales rostros, entre ellos Alfaro Ramírez, ante la forma en que se prepara el partido para participar en las elecciones presidenciales de 2024.

Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que no tiene claro quiénes podrían abanderarla en los comicios del próximo año; mientras que Morena y sus aliados -el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-; y la alianza opositora del Frente Amplio por México -conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)- están a días de tener candidatos.

Hasta el momento, en el oficialismo compiten Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco Coello; en tanto, por la oposición contienden Xóchitl Gálvez Ruiz y Beatriz Paredes Rangel.

LEGISLADORES Y EDILES DE MC-JALISCO APOYAN A ALFARO

Ayer, Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco se rebeló contra Dante Delgado y respaldó la posición del Gobernador Enrique Alfaro sobre dejar de participar en el partido, pues aseguró que el proyecto político ha minimizado a los emecistas del estado.

“Lo decimos alto y claro: respaldamos, entendemos y compartimos la legítima posición adoptada por Enrique Alfaro. No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco. No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos”, se lee en el comunicado difundido en las redes de Movimiento Ciudadano Jalisco, estado gobernado por Enrique Alfaro.

El posicionamiento, que fue firmado por 57 presidentes municipales, 16 diputados locales, 12 diputados federales y dos senadores por Jalisco, incluido Clemente Castañeda, defiende el trabajo de MC en el estado, y destaca que el partido está formado mujeres y hombres libres, que no le pertenece a nadie, y seguirá caminando con quien se comprometa a respetar y cuidar los intereses del estado y su gente.

“Nosotras y nosotros, como parte del proyecto que encabeza Enrique Alfaro, siempre hemos respetado a la dirigencia nacional y a sus órganos de toma de decisiones. Jalisco ha sido leal al proyecto político que hemos construido en colectivo. Antes que colores y siglas partidistas, a nosotros nos une Jalisco y su gente. Aquí trabajamos en equipo, no hay divisiones. Caminamos juntos”, destaca el comunicado.

Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, dijo el martes que está decepcionado de la reciente reunión de su partido Movimiento Ciudadano, debido a que se están tomando “decisiones muy graves”, de las que él no quiere ser parte.

En entrevista con medios de comunicación, Alfaro Ramírez insistió en que ya no está interesado en participar en un proyecto “que no entiende” y que toma las decisiones de manera unilateral.

“Cuando yo participé en MC, ganamos elecciones importantes e hicimos crecer la organización. Yo ya no tengo interés en participar en un proyecto que no entiendo, en donde todo se decide de manera unilateral y donde nos quieren someter a todos a la voluntad de quienes dirigen el partido a nivel nacional”, recalcó.

El mandatario estatal agregó ayer que él no ve claridad en la dirigencia nacional de MC, encabezada por el Senador Dante Delgado. Asimismo, comentó que se retirará de la política, de lo cual está más convencido después de la última reunión con la dirigencia nacional de su partido.

“No quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte”, remató.

Pese a que no lo dijo con claridad, Alfaro consideró que al no sumarse a la alianza del Frente Amplio por México, integrada por PAN, PRI y PRD, MC toma el riesgo de quedarse aislado y mandar un mensaje erróneo “de tomar decisiones en base a información poco creíble”.

Más tarde, Dante Delgado Rannauro, líder de MC, respondió a las declaraciones del Gobernador de Jalisco a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. En ese espacio, aseguró que el 2024, año en que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, “va a poner a prueba a todas y todos”.

“Sobre las declaraciones del Gobernador Enrique Alfaro, quiero decir que tenemos que respetar la pluralidad y, por lo tanto, su decisión personal”, escribió.

El líder emecista recordó que “el Gobernador ya se había pronunciado al respecto”, algo que respeta. Sin embargo, explicó que “el único desacuerdo que hemos tenido fue en el tema de la Universidad de Guadalajara”.

“No fui partidario de descalificar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no sé si eso generó alguna circunstancia especial, pero ese es el único punto de divergencia que ha existido”, afirmó.

Además, el dirigente de MC subrayó que “Jalisco siempre ha estado en la toma de decisiones”. Como ejemplo, expuso que “Jalisco ocupa la presidencia del Consejo Nacional y la coordinación del Grupo Parlamentario en el Senado y, a petición de Jalisco, hoy tenemos una mesa de diálogo para seguir construyendo juntos”.

“Lo que tengo claro es que Movimiento Ciudadano está por encima de decisiones personales y que, insisto, esto nos va a poner a prueba a todas y todos”, concluyó.

XÓCHITL LANZA GUIÑO A MC

Xóchitl Gálvez Ruiz, una de las dos aspirantes a la candidatura presidencial de Frente Amplio por México, dijo que si resulta ganadora de la contienda interna, buscará a Movimiento Ciudadano para que se sume a la alianza.

“Yo sí me veo con MC, pero hay que darle tiempo, primero esperar a que yo sea realmente la coordinadora del Frente Amplio y llegado el momento no sólo sumar el liderazgo de Enrique Alfaro, sumar el liderazgo de Luis Donaldo Colosio, de Dante Delgado, de Paty Mercado, de Noé (Castañón), de tantos y tantos personajes, de Verónica Delgadillo, a la que le tengo un enorme respeto por su lucha por el medio ambiente. O sea, a mí claro que me gustaría que MC fuera parte de este Frente Amplio por México”, declaró en conferencia de prensa antes de impartir una charla en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la UdeG.

Sin opinar acerca del conflicto interno que mantiene el Gobernador Enrique Alfaro con Dante Delgado, la Senadora con licencia insistió en que MC puede sumarse al proyecto del Frente Amplio por México en 2024.

“El otro día subía en mis redes un video de los atardeceres, y pues hay un atardecer naranja, no es que no quiera, existe un atardecer naranja y existe un atardecer amarillo, existe un atardecer rojo y de repente hay un cielo azul. Hice un video y me decían ‘es un guiño a MC’, pues quizá sí, yo sí me veo con MC, pero hay que darle tiempo”, destacó.