Alfaro se le planta a Dante Delgado y desaira la Asamblea que trazará la ruta a 2024

La ruptura entre Dante Delgado y Enrique Alfaro marca un panorama adverso para el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano que se llevará a cabo este viernes, al cual el Gobernador jalisciense ya anticipó que no asistirá, siendo que en Jalisco existe la base votante más grande del partido.

Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).– “Enrique Alfaro Ramírez, un político diferente”. Así fue calificado en 2014 el ahora Gobernador de Jalisco por quien lo postuló, Movimiento Ciudadano. Ahora, ese “político diferente” ha anunciado que renunciará a puestos de administración pública tras el término de su Gobierno, a la candidatura presidencial del partido naranja, y ha tomado distancia de las directrices de Dante Delgado, lo que ha llevado a que se hable de grupos al interior de este partido, uno de ellos el de Jalisco, con Alfaro como cabeza visible.

La ruptura entre ambos políticos marca un panorama adverso para el Consejo Nacional que se llevará a cabo este viernes, al cual el Gobernador jalisciense ya anticipó que no asistirá. “Ahí discutirán lo que tengan que discutir. Nada más el mensaje de aquí es muy sencillo: En Jalisco se respeta lo que aquí decidimos y si alguien tiene alguna objeción con eso, pues que nos avise para tomar otra ruta”, expuso en entrevista con “Quiero TV”, del Canal 10 de Jalisco.

Por este motivo, el historiador y analista Roberto Castelán anotó que las implicaciones para Movimiento Ciudadano son graves, ya que gran parte de la votación a nivel nacional que tiene el partido naranja se ha dado en apoyo a Enrique Alfaro en Jalisco.

“Bajo las circunstancias de que Enrique Alfaro esté fuera de Movimiento Ciudadano completamente, es una circunstancia, que sí le va a traer problemas. Cualquier movimiento dividido obviamente tiene problemas al interior y al exterior. Por ejemplo, al exterior ya se está viendo como un movimiento un poco más débil”, expuso. “Ya empezaron todos a lanzar anzuelos”.

La pugna entre ir en solitario en las elecciones de 2024 —para las cuales el dirigente nacional Delgado ya anunció que podría postularse a sí mismo— o avalar una alianza se desató cuando, tras el levante en popularidad para que la panista Xóchitl Gálvez sea la abanderada de Va por México, el coordinador de los senadores emecistas Clemente Castañeda, visto como el “delfín” de Alfaro a sucederlo en Jalisco, declaró a medios que no descartaba, siendo ella la candidata, replantear el sumarse a este proyecto.

A su voz se sumó precisamente la de Enrique Alfaro, quien a la par anunció que no buscaría la candidatura presidencial por parte de Movimiento Ciudadano. Días después, también advirtió que no acudirá al Consejo Nacional.

Si bien el Gobernador ha forjado el apoyo emecista en Jalisco, que es el bastión más grande que tiene al haber aportado uno de cada tres votos que recibió en el 2021, las últimas grandes elecciones en las que participó al no haber postulado candidatos para la gubernatura del Estado de México ni Coahuila, el analista Enrique Toussaint consideró poco probable que su inasistencia marque una diferencia en las decisiones para las elecciones de 2024 a nivel nacional.

“Yo no veo que vaya a impactar demasiado porque Dante Delgado, a nivel nacional, tiene el partido en sus manos”, apuntó. “La mayoría de los delegados hacen equipo con Dante Delgado, entonces la decisión que él tome a nivel nacional creo que va a ser una decisión que no va a tener problema en pasar por los filtros del partido”. “

“Lo que sí creo que puede llegar a ser problemático es si se tensa tanto la cuerda [con Alfaro y los cuadros de Jalisco] hasta el nivel en el que se pueda romper y puede haber una fractura interna dentro de Movimiento Ciudadano. Si hay una fractura interna, por supuesto que Movimiento Ciudadano se queda con muy poco que ofrecer al elector y se queda con muy poco que ofrecer a una posible alianza o algún acuerdo que se pueda hacer de cara a 2024, porque al final el único votante de Movimiento Ciudadano que existe, que tiene identidad, es el de Jalisco”.

ENTRE MC NACIONAL Y EL “GRUPO JALISCO”

Es justo esta estrategia la que ha planteado Delgado y que ha alzado cuestionamientos de analistas sobre si ignorar la invitación de Va por México no implicará un rompimiento total con sus bases más fuertes en Jalisco.

Si bien las invitaciones por parte de Va por México, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y De la Revolución Democrática (PRD), no han faltado y ha habido una insistencia del bloque opositor para que se sume Dante Delgado al proyecto, éste ha reiterado que con Alejandro “Alito” Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente dirigentes de estos partidos, no irá “ni a la esquina”. A nivel local, MC Jalisco tiene claro que no formará una alianza con el PRI y PAN.

“[Contender a nivel local] de la mano de PRI-PAN, eso no lo vamos a hacer. El problema de estas alianzas no son los priistas o panistas, en sí no es la gente de a pie, sino las dirigencias que están buscando salvarse a costa de Movimiento Ciudadano para tener mejores posiciones en el 2024”, señaló en entrevista con SinEmbargo el coordinador estatal Manuel Romo. “Nosotros no podemos ir en una alianza, y eso también está aquí en Jalisco, (…) con el PRI y con el PAN, con alguien que te invita a salir con ellos con el síndrome de la pareja tóxica que te invita a salir con ellos, que te invita a acompañarlos, pero te invita con insultos, con maltratos, con ofensas”.

Sin embargo, reconoció Romo, el anuncio de que Xóchitl Gálvez sería la figura más popular para ocupar la candidatura de PAN-PRI-PRD, como el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador ha indicado, “vino a irrumpir” y “mover todo el tablero político” tanto para el oficialismo como para la oposición.

“Creo que ese escenario no estaba en el cuadrante de ninguno de los actores políticos hace un mes, (…) con la irrupción de Xóchitl se mueve esa dinámica, incluso hasta la discusión, al interior del Movimiento Ciudadano. Nosotros vemos que es una buena candidata, que es una buena alternativa, pero también estamos ciertos de que todavía falta camino por recorrer y todavía tenemos que ver cómo se desenvuelve en los procesos en donde la sociedad también tenga que participar”.

Mensaje para Jalisco y para México:https://t.co/NydVaPDbEw — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) July 7, 2023

Alfaro igualmente externó, en un video difundido el pasado viernes, que su partido no estaba listo para presentarse como una tercer vía que puede competir por su cuenta y por lo tanto debería de ser “el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor”.

Para el historiador Roberto Castelán, el partido de Dante Delgado ha “inflado” su importancia frente al bloque opositor para tener una mejor carta de negociación, pues en encuestas la preferencia de voto ha rondado los 5 puntos, lo cual les impediría ser un verdadero competidor de ir solo en el 2024.

En encuestas, Movimiento Ciudadano ronda alrededor de 5.2 puntos porcentuales en preferencia electoral, de acuerdo con los reportes más recientes de Mitofsky y Massive Caller. Aún sumando esto a los 30.4 puntos de preferencia que tiene PAN-PRI-PRD según esta última encuestadora, queda por debajo de los 45.4 puntos que tiene Morena-PT.

“A nivel nacional, parece que está totalmente descartada cualquier alianza, eso es lo que yo le entiendo de Dante Delgado en sus discursos. (…) Pero eso también implica riesgos, porque si si el país, como parece se empieza a sentir, se va a partir o se puede partir en la elección [de 2024 entre dos bandos], ¿cómo aseguras que incluso que mantengas el registro?”, añadió Enrique Toussaint a la lista de factores. “Yo creo que sólo, Movimiento Ciudadano aspira muy poco”.

Y si cada liderazgo de Movimiento Ciudadano está trazando una ruta distinta, algunos pensando no sólo para 2024, sino con miras de postular a un candidato fuerte para las elecciones presidenciales de 2030, primero hay que verificar que el partido naranja sobreviva los comicios más próximos, anotó, porque pensar en la elección de 2030 “en términos políticos a mí me parece que es planear muy pero muy lejos”.

Sobre esto, Toussaint sumó el análisis desde la perspectiva jalisciense: “Si no hay una candidatura potente de Movimiento Ciudadano, la polarización nacional podría poner en duda la victoria de Jalisco”.

MC LLEGA AL CONSEJO NACIONAL

La Senadora Patricia Mercado explicó a la reportera de este medio, Dulce Olvera, que “no está dicha la última palabra” con respecto al rumbo que tomará MC de cara a 2024, puesto que el Consejo Nacional será un momento de diálogo.

“Yo le apuesto a la posibilidad de que no hay una división, sino que hay una discusión muy seria y finalmente se tomen decisiones”, dijo en entrevista la legisladora el pasado martes.

Sin embargo, el analista Enrique Toussaint difirió sobre el tema y aseguró que no se tomarán ningún tipo de decisiones de fondo con respecto a la candidatura emecista.

“Lo que sí vamos a ver es qué tan golpeado internamente está el partido, y yo creo que va a ser interesante verlos por posicionamientos, ver la posición de los emecistas de Jalisco, de Nuevo León, qué va a decir Dante Delgado, si abre o no la puerta [a una alianza]. Pero yo creo que en términos de fondo, no va a haber ninguna definición”, remarcó.

Y si MC efectivamente espera hasta diciembre, como lo ha anunciado Delgado, para hacer pública su decisión del rumbo a las elecciones presidenciales, será demasiado tarde para perfilar un candidato propio, anticipó Toussaint, y podría suponer complicaciones a nivel local.

“La Presidencia no la puede ganar, y eso es obvio, pero creo que incluso podría poner en complicaciones a estados como Jalisco, porque la gente sí divide el voto. El efecto que generó Xóchitl en Guadalajara, que empezó a compartir sus publicaciones y sus posicionamientos, todos esos son electores de Movimiento Ciudadano, que han apostado por Alfaro desde 2012”.

Tamara Mares Rivera https://www.sinembargo.mx/author/tamararivera Periodista por la UNAM. Sus principales intereses son derechos humanos, política y género. Es somnolienta sin café y apasionada de la mar.