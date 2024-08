Afganistán prohíbe las voces y rostros desnudos de las mujeres en espacios públicos

Las leyes facultan al ministerio para estar en primera línea en la regulación de la conducta personal, administrando castigos como advertencias o arrestos si las autoridades alegan que los afganos han violado las leyes.

Islamabad, 24 de agosto (AP).- Los gobernantes talibanes de Afganistán han prohibido las voces y los rostros desnudos de las mujeres en público en virtud de nuevas leyes aprobadas por el líder supremo en un esfuerzo por combatir el vicio y promover la virtud.

Las leyes fueron emitidas el miércoles tras ser aprobadas por el líder supremo Hibatullah Akhundzada, informó un portavoz del Gobierno. El Talibán había creado un ministerio para la “propagación de la virtud y la prevención del vicio” tras tomar el poder en 2021.

El ministerio publicó sus leyes de vicio y virtud el miércoles que cubre aspectos de la vida diaria, como el transporte público, la música, el afeitado y las celebraciones.

Están estipuladas en un documento de 114 páginas y 35 artículos que fue visto por The Associated Press y son la primera declaración formal de leyes de vicio y virtud en Afganistán desde la toma de poder.

Am Mittwoch hat das Taliban-Regime ein neues Sittengesetz erlassen, das zuvor vom Taliban-Emir Hibatullah Akhundzada gebilligt worden war. In dem 114-seitigen Dokument wird in 35 Art. die neue Sittenordnung niedergelegt. Im Kern handelt es sich um einen als islamische Ordnung👇🏽 pic.twitter.com/KLbfj0ZJei — Reinhard Schulze (@SchulzeRein) August 23, 2024

“Si Dios quiere, les aseguramos que esta ley islámica será de gran ayuda en la promoción de la virtud y la eliminación del vicio”, dijo el jueves el portavoz del ministerio Maulvi Abdul Ghafar Farooq.

Las leyes facultan al ministerio para estar en primera línea en la regulación de la conducta personal, administrando castigos como advertencias o arrestos si las autoridades alegan que los afganos han violado las leyes.

El artículo 13 se refiere a las mujeres. Dice que es obligatorio que una mujer cubra su cuerpo con un velo en todo momento en público y que cubrirse la cara es esencial para evitar la tentación y tentar a otros. La ropa no debe ser fina, ajustada o corta.

Las mujeres están obligadas a cubrirse delante de hombres y mujeres no musulmanas para evitar ser corrompidas. La voz de una mujer se considera íntima y, por lo tanto, no se debe escuchar cantando, recitando o leyendo en voz alta en público. Está prohibido que las mujeres miren a hombres con los que no estén emparentadas por sangre o matrimonio y viceversa.

El artículo 17 prohíbe la publicación de imágenes de seres vivos, lo que amenaza un panorama mediático afgano ya frágil.

El artículo 19 prohíbe tocar música, transportar a mujeres que viajen solas y mezclar a hombres y mujeres que no estén emparentados entre sí. La ley también obliga a los pasajeros y conductores a realizar oraciones en horarios designados.