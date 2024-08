Lando Norris roba la “pole” a Verstappen en GP de Países Bajos; “Checo” saldrá quinto

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) – El piloto británico Lando Norris (McLaren) ha logrado este sábado la pole position para el Gran Premio de los Países Bajos, decimoquinta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari) ocuparán en la parrilla del domingo, respectivamente, el séptimo y el undécimo lugar.

La Q1 sobre el Circuito de Zandvoort empezó en condiciones de asfalto seco, después de que en las horas previas hubiera llovido bastante en la Práctica 3. Ése fue uno de los motivos que habían provocado un fuerte golpe del estadounidense Logan Sargeant (Williams) con las protecciones de la pista, nada más salir de la curva 4.

Sargeant pisó la hierba con las ruedas derechas de su coche y perdió el control, hasta realizar un trompo y chocar contra el muro exterior del trazado neerlandés. Incluso ardió su monoplaza, cuya reparación no se efectuó a tiempo de participar en una Q1 con varias dudas para Sainz, quien curiosamente correrá con el equipo Williams a partir de 2025.

Con su actual bólido de Ferrari, tanto el piloto madrileño como su compañero, el monegasco Charles Leclerc, utilizaron un segundo juego de neumáticos blandos. Y tardaron ambos en sacarles partido, pues Sainz ocupaba el decimoquinto y último puesto válido de la Q1 cuando faltaban solo cinco minutos para su conclusión.

Apretó entonces el ritmo y completó una vuelta en 1:11.327, subiendo posiciones y esquivando una temprana eliminación. También mejoró de inmediato Leclerc, que dio una vuelta a Zandvoort en 1:11.370. Alonso y el resto de “gallitos” del Mundial tampoco tuvieron problemas para pasar a una Q2 a la que, por supuesto, Sargeant no podía acceder.

Junto al estadounidense, también se quedaron fuera de la siguiente tanda clasificatoria el australiano Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB), el francés Esteban Ocon (Alpine), el finlandés Valtteri Bottas y su compañero en la escudería Kick Sauber, el chino Guanyu Zhou.

Durante esa Q2, el británico Lando Norris se puso líder de la tabla de tiempos con 1:10.496 y, a su rebufo, el australiano Oscar Piastri se colocó segundo a 0.009 de distancia. Los pilotos de McLaren volvieron a demostrar así su buen desempeño, y lo mismo hicieron los británicos George Russell y Lewis Hamilton con sus bólidos del equipo Mercedes.

LANDO NORRIS STORMS TO POLE AT ZANDVOORT!!! 🤩

Max Verstappen joins the McLaren driver on the front row, Oscar Piastri will start third on the grid#F1 #DutchGP pic.twitter.com/whYw4Q6PAa

— Formula 1 (@F1) August 24, 2024