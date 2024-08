Israel lanza fuertes ataques aéreos en sur de Líbano; Hezbollah responde con drones

Jerusalén, 24 de agosto (AP) — Israel lanzó una serie de intensos ataques aéreos en el sur del Líbano la madrugada del domingo en lo que dijo fue un ataque preventivo contra el grupo militante Hezbollah, amenazando con desencadenar una guerra regional más amplia que podría torpedear los esfuerzos para forjar un cese del fuego en Gaza.

El ejército dijo que Hezbollah estaba planeando lanzar una fuerte andanada de cohetes y misiles hacia Israel. El grupo, que cuenta con el respaldo de Irán, había prometido tomar represalias por el asesinato de un alto comandante por parte de Israel a finales del mes pasado.

Se escucharon sirenas de ataque aéreo en todo el norte de Israel, y el aeropuerto internacional Ben-Gurion de Israel comenzó a desviar los vuelos entrantes y a retrasar los despegues.

Poco después, Hezbollah anunció que había lanzado un ataque contra Israel con “una gran cantidad de drones” como respuesta inicial al asesinato de Fouad Shukur, un alto comandante del grupo, en un ataque en los suburbios del sur de Beirut el mes pasado.

BREAKING🚨Israel has done 40 Air strikes on Lebanon.

Hezbollah afirmó que el ataque tenía como objetivo “un objetivo militar israelí cualitativo que se anunciará más adelante”, así como “una serie de sitios y cuarteles enemigos y plataformas Iron Dome”.

El ataque se produjo mientras Egipto acoge una nueva ronda de conversaciones destinadas a poner fin a la guerra de Israel contra Hamás, que ya lleva undécimo mes. Hezbollah ha dicho que detendrá los combates si se produce un alto el fuego.

En Estados Unidos, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Sean Savett, dijo que el Presidente Joe Biden estaba “siguiendo de cerca los acontecimientos en Israel y el Líbano”.

Footage of #Israel 's IDF beginning to preemptively strike #Hezbollah targets in #Lebanon amid indications of preparations to attack Israel. pic.twitter.com/QVz0jn5l3h

En las últimas semanas, diplomáticos de Estados Unidos y países europeos han realizado una serie de visitas a Israel y Líbano en un intento de frenar la escalada que temen pueda derivar en una guerra regional, potencialmente involucrando a Estados Unidos e Irán.

La semana pasada, el Ministro de Defensa de Israel dijo que estaba moviendo más tropas hacia la frontera libanesa en previsión de posibles enfrentamientos con el grupo respaldado por Irán.

El portavoz militar de Israel, el contralmirante Daniel Hagari, dijo el domingo por la mañana: “En un acto de autodefensa para eliminar estas amenazas, (el ejército israelí) está atacando objetivos terroristas en el Líbano, desde los cuales Hezbolá estaba planeando lanzar sus ataques contra civiles israelíes”.

“Podemos ver que Hezbollah se está preparando para lanzar un ataque extensivo contra Israel, poniendo en peligro a los civiles libaneses”, añadió, sin proporcionar detalles. “Advertimos a los civiles ubicados en las áreas donde opera Hezbollah que se aparten del peligro inmediatamente por su propia seguridad”, añadió.

🚨BREAKING:

At least 100 rockets have been fired towards northern Israel from Lebanon in response to the Israeli attack.

Lebanese missiles and drones are heading towards the Western Galilee. Iron Dome attempts to intercept a barrage of Lebanese rockets in northern Israel. pic.twitter.com/hiorQKcEMP

— 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) August 25, 2024