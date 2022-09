Manuel Espino pelea con Fox y Calderón por tuits sobre Sheinbaum y desafuero de AMLO

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– Manuel Espino, exdirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que al expresidente Vicente Fox Quesada que no le “quedó de otra” más que desistirse del desafuero que quería aplicarle a Andrés Manuel López Obrador, cuando éste era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Espino se refirió a una publicación de Fox en la que arremetió de nueva cuenta contra el Presidente López Obrador afirmando que se arrepentía de haberlo liberado del desafuero, en referencia a uno de los proceso legales más polémicos de México.

No te quedó de otra, tú insistías en el desafuero, yo te dije que en ese propósito el PAN no te seguiría porque era una fobia personal. Yo saqué al partido y a su bancada de diputados federales de esa absurda intentona. No dependía de ti la decisión. https://t.co/GpcyfM6W9y

A ello, el exdirigente del blanquiazul le respondió al exjefe del Ejecutivo federal que “no había de otra”, ya que su intención de desafuero era “fobia personal”.

“No te quedó de otra, tú insistías en el desafuero, yo te dije que en ese propósito el PAN no te seguiría porque era una fobia personal. Yo saqué al partido y a su bancada de diputados federales de esa absurda intentona. No dependía de ti la decisión”, se lee en el tuit.

El tuit de Fox tuvo varias reacciones en redes, entre ellas la de Roberto Gil Zuarth, quien le respondió: “Tú lo hiciste Presidente, Vicente”.

Otros usuarios respondieron que el tuit de Vidente Fox fue una confesión de que él orquestó el desafuero contra López Obrador, lo que por muchos años ha negado.

El desafuero de López Obrador fue ordenado en abril de 2005 por el entonces Presidente Vicente Fox; pactado con el presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, y con el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo. El Secretario de Energía era Felipe Calderón.

En un video publicado por SinEmbargo en abril pasado en alusión a ese día, López Obrador se despide de sus colaboradores en su despacho de la Jefatura de Gobierno y sale para dirigirse a la Cámara de Diputados, donde pronunciará el discurso contra el desafuero:

“Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los Amigos de Fox, del Pemexgate y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar, me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital”, acusó López Obrador.