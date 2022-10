“Fue un ajusticiamiento”: AMLO habla del asesinato de Salvador Llamas en Guadalajara

Cuestionado sobre si el consejero nacional de Morena estaría ligado a algún grupo criminal, el mandatario federal señaló que no hay pruebas de ello y pidió esperar a las investigaciones.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el asesinato de Salvador Llamas Urbina, consejero nacional de Morena, en un restaurante de Guadalajara, Jalisco, se trató de un “ajusticiamiento” y descartó que tuviera nexos con el crimen organizado.

“Hoy se trató este tema en el Gabinete de Seguridad, yo creo que pronto vamos a dar un informe sobre lo sucedido. Lo que ya se dio a conocer es que él estaba en un restaurante, entraron y lo asesinaron, hubo también el asesinato de uno de sus escoltas y también perdió la vida uno de los presuntos agresores en este encuentro, en esta confrontación”, dijo en su rueda de prensa diaria.

Además, el mandatario federal señaló que en Jalisco ya se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes, así como la identificación de las causas de este hecho, por lo que mencionó que pronto se informará hasta dónde van las indagatorias.

“Se están analizando las causas y se está haciendo toda la investigación completa sobre este asunto. Yo creo que pronto vamos a informar hasta donde están las investigaciones, sin duda el jueves, porque es el día que se informa de estos hechos. Si tenemos antes información, se les va a proporcionar, pero el jueves sin duda. Al parecer, fue un ajusticiamiento, un asesinato, fueron sobre él”, añadió.

Cuestionado sobre si el consejero nacional de Morena estaría ligado a algún grupo criminal, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que no hay pruebas de ello. En ese sentido, pidió no hacer juicios anticipados y esperar a las investigaciones.

“Eso no nos consta, no tenemos pruebas, eso es mejor esperar a que la autoridad haga la investigación, quienes están viendo este asunto, pero no se pueden hacer juicios a priori, no se puede adelantar ningún resultado, por eso se hace la investigación y se va a informar”.

“Lo que sí deben tomar en cuenta, la gente lo sabe, es que nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, y es cero corrupción y cero impunidad. Además, no ocultamos nada, es llevar a la práctica que la vida pública sea cada vez más pública, pero no es el caso de este compañero al que mencionaste”, añadió.

Fue el pasado 21 de octubre cuando se registró un ataque a balazos dentro del restaurante Sonora Grill, ubicado en la colonia Lomas Providencia, en Guadalajara, el cual dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas Salvador Llamas Urbina.

Esta tarde volvimos a enfrentar un acto de violencia en nuestra ciudad, una agresión directa en un restaurante en Providencia. La zona está resguardada por oficiales de los tres niveles de Gobierno, las investigaciones están en curso y no hay riesgo para circular por la zona. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 22, 2022

En los primeros reportes, el Fiscal estatal dijo que la balacera ocurrió luego de una discusión en una mesa donde Llamas conversaba con dos personas más.

“Estaba acompañado por un par de sujetos; uno de los sujetos de manera repentina le hace los disparos de manera directa. Se desatan detonaciones del interior hacia afuera y del exterior al restaurante. Tenemos armas cortas y un par de armas largas incautadas”, explicó el Fiscal en su primer encuentro con los medios.

De acuerdo con medios locales, Llamas era uno de los aspirantes a la candidatura de Morena para Gobernador en Jalisco en 2024.

Usuarios compartieron videos de las detonaciones en redes sociales donde se observa a los comensales resguardándose, así como la movilización de patrullas. La balacera se registró alrededor de las 18:18 horas en el cruce de avenida Terranova y la calle Florencia, según informó la Comisaría de Guadalajara.

Aquí hay otro video donde se llevan a dos personas a una camioneta pic.twitter.com/MRxgLQo6kM — Andrés Orellana (@AndrsOrellana) October 22, 2022