Rusia y OTAN se culpan de posible uso de armas radioactivas. ¿Se atreverán a tanto?

Madrid, 24 de octubre (EUROPA PRESS).- El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha rechazado este lunes las sospechas rusas sobre el posible uso de una bomba sucia por parte de Ucrania, una tesis tildada por el líder de la Alianza como “absurda” que no ha recibido ningún tipo de aval internacional y que ha sido también desmentida por Kiev.

“Lo que nos preocupa es que esto sea parte de un patrón que hemos visto antes en Rusia, en Siria, pero también al comienzo de la guerra, o justo antes de que comenzara la guerra en febrero. Y es que Rusia está acusando a otros [de] hacer lo que tienen la intención de hacer ellos mismos”, ha agregado.

En conversaciones telefónicas con el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y con el titular de Defensa británico, Ben Wallace, Stoltenberg también se ha referido a las sospechas rusas sobre el supuesto uso de una bomba sucia en Ucrania.

Spoke with 🇺🇸 @SecDef & 🇬🇧 @BWallaceMP about #Russia’s false claim that #Ukraine is preparing to use a dirty bomb on its own territory. #NATO Allies reject this allegation. Russia must not use it as a pretext for escalation. We remain steadfast in our support for Ukraine.

