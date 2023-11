Miguel Riquelme asegura que no ha sido invitado para ser parte de campaña de Xóchitl

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, rechazó los rumores sobre si ocupará, o no, el cargo de coordinador de Coumincación en la campaña de la precandidata de la oposición, Xóchitl Gálvez.

Durante un encuentro con medios de comunicación en su gira por la región sureste del país, el Gobernador de la entidad expresó que se encuentra enfocado en terminar su tiempo ocupando este cargo de la mejor manera posible.

El político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) declaró que, a pesar del término de su administración, él, junto con Jiménez Salinas, brindará apoyo a la campaña de Xóchitl Gálvez.

Riquelme también declaró que no ha recibido una invitación por parte de quien encabeza el Frente Amplio por México (FAM) a nivel nacional para ser parte de su campaña.

“Quiero dejar muy claro, ni tampoco he recibido ninguna invitación y no, creo que nace de un comentario, que me llama la atención cómo circula la información a nivel nacional (…) Xóchitl tendrá todo mi apoyo desde mi trinchera”, amplió y añadió que será el próximo gobernador de Coahuila quien defina qué trinchera ocupará.