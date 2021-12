Estudio: Ómicron “es un recordatorio de la amenaza en curso que supone” el SARS-CoV-2

Redacción Ciencia, 24 dic (EFE).- La aparición de variantes como Ómicron “es un recordatorio de la amenaza en curso que supone” el SARS-CoV-2 y de la importancia de las vacunas que, con la tercera dosis, pueden restaurar su eficacia a más del 90 por ciento, frente a la enfermedad grave, según un análisis que publica Science.

Los autores recuerdan los altos niveles de protección de las vacunas de ARN mensajero, como Pfizer y Moderna, contra la COVID-19 sintomática, pero que disminuye con el tiempo, especialmente en las personas mayores y en inmunodeprimidas.

In today's @ScienceMagazine, @GuptaR_lab and I have a perspective on breakthrough infections and booster (3rd) shot restoration of vaccine effectiveness. https://t.co/pKg2TyidP5 pic.twitter.com/AZjYaeax9D

— Eric Topol (@EricTopol) December 23, 2021