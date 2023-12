PVEM ofrece Senaduría a exgobernador de Tamaulipas que salió de prisión hace 4 meses

Manuel Muñoz Cano, dirigente del PVEM en Tamaulipas, extendió la invitación por redes sociales a Eugenio Hernández para ser Senador, quien según el dirigente, dará respuesta en enero.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) invitó a Eugenio Hernández Flores, exgobernador priista de Tamaulipas, como candidato para ocupar una Senaduría, apenas cuatro meses después de salir de prisión, donde estuvo por casi seis años, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y además lleva su proceso de extradición a Estados Unidos en libertad por fraude bancario.

Manuel Muñoz Cano, dirigente del PVEM en Tamaulipas, extendió la invitación por redes sociales a Eugenio Hernández para ser Senador, a pesar de las acusaciones.

“El Comité Ejecutivo Nacional del Verde le ha extendido una invitación al ingeniero Eugenio Hernández Flores a contender por la primera fórmula al Senado en Tamaulipas. Él ha pedido tiempo para dar una respuesta, y seguramente, en los primeros días del mes de enero”, externó.

Por su parte, el exgobernador priista compartió su respuesta a través del perfil de Facebook de su hermana, Susana Hernández Flores, exdiputada priista, en donde expresó que no tiene resentimientos y que se siente en paz con las personas que lo ofendieron e hicieron.

“Me siento muy afortunado de tener una nueva oportunidad de vida, aún con asuntos por resolver, pero confiado en la justicia, seguro de salir avante y con la frente muy en alto. […] Todo esto lo tomé como una enseñanza y no guardo ninguna clase de resentimientos. Me siento liberado y en paz, ya que decidí dar vuelta a la página y perdonar a las personas que me ofendieron o hicieron algún daño”, se lee en la carta.

“En esta experiencia descubrí que lo más importante es el amor y con esta convicción reinicio mi vida, con el firme propósito de estar bien, de cuidar y apoyar a mis seres queridos, a mis amistades, hacer el bien a las personas cercanas y en lo posible a la humanidad”, agregó.

Además, quiso agradecer a las personas que estuvieron al pendiente de él, a pesar de estar recluido en prisión acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita durante su periodo con Gobernador.

“Quiero decirles que estoy profundamente agradecido por el apoyo que me brindaron, durante el proceso que me tuvo privado de la libertad por casi seis años. Fue una experiencia muy dura para mi y mis seres queridos, que me llevó a una etapa de reflexión y transformación”, aseguró.

Hernández Flores fue detenido el 6 de octubre del 2017, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la presunta adquisición de dos predios de mil 600 hectáreas en Altamira, propiedad del Estado, según la carpeta de investigación 67/2017, caso por el que también se le decretó su libertad.

No obstante, existe una solicitud de extradición a Estados Unidos, donde la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, buscaba procesar al exgobernador, por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero, para lo cual la defensa de Hernández Flores tramitó el amparo 788/2018, mismo que estaba pendiente de resolver.

El 20 de noviembre del 2018, el exgobernador de Tamaulipas ingresó en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, al cual llegó vía aérea, luego de ser sacado del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes), de Ciudad Victoria.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó, el 12 de mayo de 2021, un amparo al exgobernador de Tamaulipas, quien cuestionaba la constitucionalidad de algunos aspectos del Tratado de Extradición México-Estados Unidos, así como de la Ley de Extradición Internacional. El 18 de octubre del 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó una orden de detención provisional con fines de extradición contra Hernández Flores, requerido por la justicia de los Estados Unidos.

El 2 de marzo del 2018, el entonces Canciller Luis Videgaray Caso emitió el acuerdo que concedió la extradición de Hernández Flores para que la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas lo juzgara por los delitos de asociación delictuosa para lavar dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.

En noviembre del 2015, el Gobierno de Estados Unidos decomisó al exgobernador tamaulipeco un total de 3.8 millones de dólares en una de sus cuentas bancarias en el Inter National Bank, dinero que supuestamente recibió de su cuñado Óscar Gómez Guerra.

Las autoridades estadounidenses empezaron a investigar a Hernández Flores por presuntamente operar un esquema para defraudar a los bancos Inter National Bank, Lone Star Bank e International Bank of Commerce, con el propósito de obtener fondos y créditos.

De ser declarado culpable, la Fiscalía federal estadounidense pediría decomisarle, al exmandatario tamaulipeco, tres residencias en McAllen, valuadas en 1.8 millones de dólares, y una en Austin, en Texas, con valor comercial de 2.6 millones de dólares.

Finalmente, el pasado 26 de agosto de este año, Hernández Flores abandonó el penal de Tenango del Valle, en el Estado de México, para llevar su proceso de extradición a Estados Unidos en libertad. La Fiscalía General de la República denunció la conducta “inadmisible” del Juez federal que concedió el cambio de medida cautelar y alertó sobre el peligro de fuga.