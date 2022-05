Si no se llega a acuerdo con Vulcan Materials, México irá a tribunales, advierte AMLO

El Presidente López Obrador señaló que se realizará una propuesta alternativa a la empresa para que se continúe haciendo uso del suelo en Playa del Carmen, pero sin destruir el medioambiente.

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- El Gobierno de México podría recurrir a tribunales nacionales e internacionales si no se llega a un acuerdo con la empresa estadounidense Vulcan Materials Company que sigue extrayendo material en territorio mexicano, específicamente en Quintana Roo, dijo este miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de reunirse en Palacio Nacional con el director de Vulcan Materials Company, Thomas Hill, el mandatario mexicano señaló que se realizará una propuesta alternativa a la empresa para que se continúe haciendo uso del suelo en Playa del Carmen, pero sin destruir el medioambiente.

Además, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que durante el encuentro los representantes de Vulcan hablaron de una mala interpretación para frenar la extracción de material.

“Ellos sostienen que hubo mala interpretación, pero el planteamiento es que no queremos que se siga destruyendo el medioambiente, que se siga utilizando toda esa área como banco de material y que se lo lleven para construir carreteras en Estados Unidos”, expresó durante su rueda de prensa diaria.

López Obrador aseguró que “hay un proyecto alternativo y se está analizando”. “Nosotros vamos a hacerles una propuesta de uso de suelo sin esta destrucción, lo que está claro es que ya no permitimos la extracción de material. El único acuerdo es que lo que ya han extraído se lo pueden llevar, pero ya no van a poder extraer más. Y si no se llega a un acuerdo, a tribunales nacionales y extranjeros”, declaró.

“Nos reunimos, estamos platicando. Ellos incumplieron con un acuerdo, habíamos quedado que se detenían los trabajos de excavación hasta que se definiera un proyecto alternativo turístico de protección al medio ambiente y pensábamos que estaban cumpliendo, y fui hace un mes, me informaron que no habían dejado de trabajar. Me tocó constatarlo. No lo creía”, indicó el mandatario al tiempo que recordó que sobrevoló la zona para supervisar.

“Hablamos con Vulcan Material de nuevo para plantearles con el propósito de que no haya una actitud negativa […] De parte nuestra hay voluntad”, agregó.

El Presidente mexicano ha presionado a la empresa estadounidense para que acepte administrar un complejo turístico y un muelle para cruceros en una cantera de su propiedad cerca de Playa del Carmen.

La firma Vulcan Materials adquirió una serie de canteras de piedra caliza cerca de Playa del Carmen en la década de 1990, cuando la zona no era un destino turístico tan popular como ahora.

Vulcan desearía seguir exportando la grava, pero le han bloqueado los permisos para hacerlo desde fines del 2018, por lo que pidió un arbitraje en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que todavía no ha sido resuelto.

Las canteras se encuentran cerca de XCaret, una laguna en la que inversionistas privados crearon un parque temático cuya admisión cuesta 100 dólares por un día. El Presidente mexicano prefiere las empresas estatales y detesta las privadas que cobran mucho.

Una de las canteras de Vulcan se llenó de agua color turquesa y López Obrador desea convertirla en una laguna artificial donde se puede nadar y bucear.

-Con información de AP.