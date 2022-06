Mujeres encabezarán Marcha del Orgullo LGBTQ+; exigen derechos y frenar violencia

Después de dos años de protestas virtuales, la comunidad LGBTQ+ volverá a tomar las calles en la Marcha del Orgullo que partirá del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. La manifestación será encabezada por mujeres.

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- Con exigencias para erradicar la violencia machista, para acceder a servicios de salud dignos y por el derecho a ser reconocidas, decenas de mujeres se preparan para la Marcha del Orgullo LGBTQ+ este 25 de junio. Después de dos años la manifestación volverá a ser presencial en la Ciudad de México y estará dedicada a visibilizar a las mujeres diversas.

Las integrantes de la comunidad LGBTQ+ –siglas que agrupan a lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, intersexuales, queer y más grupos de la diversidad sexual– tienen demandas y necesidades específicas ya que la violencia y desigualdades en el país impactan de manera distinta en sus vidas, por factores como su género y situación económica.

Por ejemplo, a nivel nacional aún hay grandes pendientes para garantizar el derecho a la salud sexual de estas poblaciones. Amir Samaria León González, Oficial de Incidencia y Liderazgos del Programa de Identidad Sexual en la asociación civil Balance, explicó que una muestra de ello es la poca o nula información emitida desde instancias de gobierno sobre los métodos de barrera que existen para disminuir los riesgos de contagio de infecciones de transmisión sexual entre mujeres a quienes les gustan otras mujeres.

“En cuestión de derechos, sobre todo cuando hablamos de la salud sexual en la comunidad LGBTIQ+, los mensajes siempre están centrados a hombres cisgénero homosexuales y se relega la información sobre los cuidados que se pueden tener entre mujeres. Es importante hacer la información accesible para todas, todos y todes, y que en las jornadas de prevención organizadas por instancias gubernamentales cuenten con métodos de barrera. Igualmente falta mucho para socializar que también existen riesgos de infecciones de transmisión sexual”, expuso.

Cuando se habla de salud sexual, recordó León González, no sólo se habla del derecho a tener tener relaciones, si no a considerar otros factores que la obstaculizan, como los roles de género –es decir, las conductas que la sociedad atribuye como propias de hombres y mujeres–, pues al no encajar en ellos la comunidad LGBTQ+ suele ser relegadas en sus familias y espacios de convivencia, lo que también impacta en su salud.

Por ello, además del rezago histórico para brindar atención sexual a las mujeres diversas de la comunidad LGBTQ+, al sector salud se suma el reto del cuidado de la salud mental, cuyas problemáticas se agravaron entre la población en general de México y el mundo.

En el caso de las mujeres diversas los datos preliminares de la encuesta “Nuestras realidades en pandemia: vivencias de mujeres, personas no binarias y transmasculinas sáficas” elaborada por Balance, en la que se obtuvieron 2 mil respuestas en varios estados del país, mostró que dos de cada tres personas reportaron que su salud mental, empeoró mucho o poco durante la pandemia, por contexto específicos como el no sentirse libres de ser quienes son.

“De las personas que contestaron a la encuesta el 40.7 por ciento reportó que su salud empeoró mucho, de los que estuvieron todo el tiempo conviviendo o viviendo en espacios familiares que no fueron tan amigables con respecto a su identidad y expresión de género”, informó León González.

Según estos datos, el grupo etario más afectado fue el de las personas jóvenes, especialmente de entre 13 y 14 años, en ese contexto resaltó la importancia de la protesta de este 25 de junio que se replicará en al menos otros dos estados, Sonora y Oaxaca.

“Hay mucho por hacer con las nuevas generaciones por eso, hablando de la Marcha por el Orgullo, es importante que jóvenes y adolescentes no sólo tengan representación, sino una red de apoyo en la que puedan sentirse acompañadas y acompañades. Es importante tener esta clase de espacios para saberse representades, para tener ese sentido de pertenecer a un lugar y saber que pueden crear redes de apoyo más allá de las familias nucleares y su entorno inmediato”, opinó Amir León.

MARCHAR CONTRA LA VIOLENCIA

Además de ser un espacio de celebración a las identidades y las orientaciones sexuales y de género históricamente marginadas, la Marcha del Orgullo fue convocada este año para exigir un alto a la violencia que enfrentan las mujeres de la comunidad LGBT+.

Sólo de enero a abril las fiscalías de todo el país han iniciado 310 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación muestran que en lo que va del año 1 mil 317 mujeres fueron reportadas oficialmente como desaparecidas.

Y en 2022 el Observatorio Nacional de crímenes de odio contra personas LGBT tiene registrados 17 casos, entre ellos la desaparición de una mujer y el asesinato de una mujer trans. La violencia contra estas últimas preocupa porque el año pasado el Observatorio de Personas Trans Asesinadas colocó a México como el segundo país de América, con más crímenes, se ubica después de Brasil y antes de Estados Unidos.

Aún con este contexto adverso, resaltó en entrevista Cristian Galarza, enlace político del Comité Gay Pride para la Marcha del Orgullo en la capital, las mujeres diversas encabezan las luchas por los derechos de la comunidad.

“La manifestación de este 25 de junio busca reconocer todo el esfuerzo que ellas están haciendo, más allá de que los demás estemos apoyando este trabajo. No son sólo quienes encabezan un carro alegórico, o quienes cargarán carteles al frente, quienes están liderando la lucha actualmente son ellas, las mujeres diversas”, dijo.

Una muestra de la organización que ellas encabezan es que tan sólo la semana pasada cientos de lesbianas, mujeres bisexuales y trans protestaron en la Marcha Lencha que se realizó por segundo año consecutivo en la Ciudad de México para exigir un alto a la discriminación.

Con esos ánimos como antecedentes, en entrevistas por separado Amir Samaria León y Cristian Galarza coincidieron en la importancia de que la comunidad LGBTQ+ tomé de nueva cuenta las calles para protestar, y en específico que las mujeres diversas se organicen y se apropien del espacio público.

“[A quienes aún no se deciden a ir a la marcha o sumarse a través de las redes] les diría que los necesitamos, las necesitamos y les necesitamos porque este movimiento es importante para todes. A quienes no son de la comunidad, que asistan, pero sin olvidar que no es un lugar para juzgar otras formas de expresión”, mencionó Cristian Galarza.

De acuerdo con las y los organizadores, se espera que la Marcha por el Orgullo parta a las 10:00 horas de la Glorieta del Ángel de la Independencia, sobre Avenida Paseo de la Reforma, hasta llegar al Zócalo, donde a las 12:00 horas 22 artistas, como La Más Draga, Esteman y Patú Cantú, darán un concierto del que habrá transmisión virtual en redes.

Quienes convocan la protesta informaron que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dará el banderazo de inicio de los contingentes a pie y carros alegóricos, mientras que en un Partybus estacionado a un costado del Ángel de la Independencia defensoras de los derechos de las mujeres diversas, políticas y personalidades del espectáculo, darán un mensaje, entre ellas se espera a la Senadora Citlalli Hernández y otras políticas como Clemente García Moreno y Nancy Núñez, así como las activistas Emma Yessica Duvali, Kenya Cuevas, Miztli Leal y Carmen Carrasco.

