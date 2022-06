Bar LGBT en Oslo, Noruega, sufre un tiroteo; hay 2 muertos y 19 personas heridas

Los Ángeles, 25 de junio (La Opinión).- Al menos dos personas murieron y otras 19 resultaron lesionadas después de un tiroteo en un club nocturno LGBTQ en Oslo, Noruega, el sábado, informó la emisora pública noruega NRK.

El tiroteo tuvo lugar en el “London Pub”, que se describe a sí mismo en su sitio web como “el lugar para gays y lesbianas más grande de Oslo”, según CNN y en otros dos sitios públicos en la misma calle, un restaurant y un club de jazz.

Breaking: Police confirm that 2 people are dead, multiple injured, following a shooting at a gay bar in Oslo, Norway. pic.twitter.com/vldkFE5h9H

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 24, 2022