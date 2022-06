Samuel reclama a estados falta de apoyo por crisis: “No mandan una chingada despensa”

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- El Gobernador Samuel García Sepúlveda reclamó este sábado la falta de apoyo de los estados de la República ante la crisis de agua que se vive en Nuevo León.

En su gira de trabajo por la región citrícola de la entidad, el mandatario estatal destacó que los regiomontanos siempre han apoyado a los demás cuando pasan por una catástrofe o crisis humanitaria.

“Y ahorita que estamos en crisis no mandan una chingada despensa, no levanta la mano nadie y ¿les digo algo? No los ocupamos, porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua, el dinero y el orgullo. No ocupamos a nadie los neoloneses”, exclamó.