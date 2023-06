FOTOS y VIDEOS: Miles marchan en CdMx contra maltrato animal; exigen castigos severos

Miles de personas se manifestaron en contra del maltrato animal este domingo en la Ciudad de México, en una marcha pacífica para crear conciencia sobre la violencia que sufren los animales en condición de calle, domésticos, así como los que son utilizados por las grandes empresas para consumo humano.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- Esta mañana comenzó la marcha por la defensa de los animales en el Ángel de la Independencia, la cual avanzó por Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. La movilización reunió a miles de manifestantes, quienes alzaron la voz en contra del maltrato.

Miles de personas se agruparon este domingo para exigir a las autoridades que el maltrato animal esté legislado y que no haya impunidad ante los delitos, como para crear consciencia acerca del cotidiano maltrato animal que existe en el país, no sólo con los animales que se encuentran en condición de abandono, sino también como aquellos que son explotados por las industrias alimenticias para el consumo humano.

La marcha contra el maltrato a los animales, alcemos la voz pic.twitter.com/zcUYQRNi1T — Gabriela Rincón G.C (@gabo66) June 25, 2023

La marcha se convocó a las 11:00 horas desde el Ángel de la Independencia, y se pidió que ninguna persona fuera acompañada de su animal doméstico para evitarles algún tipo de estrés, y se señaló que la manifestación se haría de forma pacífica.

“¡Qué la vida te trate como tratas a los animales!”, “No podemos exigir que ames a los animales, pero sí que los respetes”, “Un hogar adecuado para cada especie”, “Marcho por los que no tienen voz”, o “Somos su voz”, fueron algunas de los cientos de mensajes en pancartas mostrados por las y los asistentes.

Está a punto de empezar la marcha por la #DefensaDeLosAnimales en el #ÁngelDeLaIndependencia 🐶🐱 pic.twitter.com/jZx5Pkj6fB — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 25, 2023

Además, la marcha convocante se pintó de naranja, ya que el color representa la postura contra la crueldad y maltrato animal.

Asimismo, las y los miles de manifestantes pidieron una Ley general de protección animal que reforme los artículos 4 y 73 constitucionales, pues argumentan que los animales “no son objetos, son seres sintientes”.

Marcha por el derecho de los animales #NoAlMaltratoAnimal pic.twitter.com/GwmUADRuDa — Dasha Cortés (@dash_nct) June 25, 2023

Hasta ahora, 31 de los 32 estados del país han tipificado el maltrato animal como delito. Si bien es un gran avance, aún hay una deuda muy grande hacia los animales utilizados dentro de la industria cárnica.

Sólo Jalisco, Puebla e Hidalgo han cambiado su código penal para incluir protección a los animales matados para consumo y sancionar la matanza de éstos sin aturdimiento.

Ni 1, ni 100, ni 1000. Somos cientos de miles hartos por todos los casos de violencia y maltrato animal. Sigamos levantando la voz, ellos nos necesitan. 🐾 @FundacionToby @HELA_MORE @Perrosenlacalle @Alina_Gag @AztecaNoticias @NoticieroHechos pic.twitter.com/gjcfjvEE5Q — Un Ángel En El Cielo (@UAECOficial) June 25, 2023

El estado pendiente, al que le había faltado la voluntad política para proteger a todos los animales, incluyendo por supuesto a los animales en granja, es Chiapas, es la única entidad de la República Mexicana que no castiga el maltrato animal, es decir, en Chiapas no es considerado como un delito dentro de su código penal, por lo que cualquier acto de crueldad o maltrato a un animal que suceda en ese estado, no puede denunciarse ante las autoridades para que sea castigado.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó el pasado mes de julio que atendió más de 17 mil 600 reportes por maltrato animal entre 2020 y el primer semestre del 2022, y que canalizó cinco mil 587 casos a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, y mil 927 a la Brigada de Vigilancia Animal en el mismo periodo.

Maltrato animal Cárcel 🐈‍⬛🐕@FundacionToby me toco ver una pancarta de ustedes pic.twitter.com/4k2FtN68JE — p (@p1992_rl) June 25, 2023

De acuerdo con la información publicada por el organismo, el 87 por ciento de dichos reportes estuvieron relacionados con el maltrato a perros y las causas de éstos fueron la falta de alimento, agresiones físicas, animales que yacían amarrados o bien, abandonados.

REDES SE ENCIENDEN POR MALTRATO A SCOOBY

A finales del pasado mes de mayo se viralizó un video que provocó la indignación de usuarios de redes sociales y de organizaciones en defensa de animales: un sujeto arrojó un perro a un cazo en el que había aceite hirviendo, lo que de inmediato acabó con la vida del pequeño can. Los hechos tuvieron lugar en el municipio de Tecámac, Estado de México.

LA JUSTICIA SERÁ ANTI-ESPECISTA O NO SERÁ pic.twitter.com/rcf5c7c3hm — Alina (@Alina_Gag) June 25, 2023

Con el paso de los días, se supo que el nombre del animalito era Scooby y su único delito fue seguir a su pequeño dueño, un menor de edad, quien fue a la tienda, cuando se cruzó con un hombre, identificado como Sergio “N”, que salía furioso de una carnicería y al toparse con el perrito lo lanzó sin consideración a su muerte.

Pese a que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México logró detener a Sergio, quien ya fue vinculado a proceso por el delito de maltrato animal, y quedó en prisión preventiva, además que se le giró una segunda orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en contra del carnicero, con quien habría discutido antes de asesinar a Scooby.

Las leyes contemplan penas que van desde unas horas de arresto administrativo hasta los dos años de prisión, en la mayoría de los casos en los que se provoque la muerte de un animal, y la pena disminuye si sólo se presentó maltrato. Sólo la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla y Morelos sancionan el asesinato de un animal con hasta cuatro años de prisión, mientras que San Luis Potosí es la única entidad en que este delito tiene una pena de cinco años de cárcel.

MÁS CASOS DE MALTRATO ANIMAL

En junio de 2021, se dio a conocer el caso de Athos y Tango, ambos perros murieron envenenados con salchichas, y fue de gran relevancia debido a que el primero era un reconocido can por sus labores de rescate tras el sismo del 2017 en la Ciudad de México, además de participar en labores de rescate durante la erupción del Volcán de Fuego en 2018. Mientras que Tango daba terapia a personas que padecían ansiedad o episodios de estrés.

Contra el #MaltratoAnimal, por una sociedad de derechos para los animales. #Marcha25J pic.twitter.com/JEJBCkHd7E — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 25, 2023

Un mes antes del asesinato de Scooby, en abril del presente año, organizaciones de protección animal y activistas denunciaron en redes sociales una serie de videos en los que se observa la manera en que bomberos adscritos a Protección Civil de Monclova, Coahuila, habrían asesinado y torturado perros en situación de calle.

Los bomberos de Monclova fueron exhibidos en videos donde se muestra cómo asesinaban a perritos a golpes con palas y mazos en las instalaciones de Protección Civil y Bomberos. En el video, que fue publicado el pasado 2 de abril, un bombero sostiene a un canino sin vida, al cual presuntamente ahogaron, mientras se burlaba y sonreía a la cámara.

El amor comienza por el buen trato a nuestros perros, gatos, caballos, peces. #NoAlMaltratoAnimal. Marcha de este domingo en la #CDMX pic.twitter.com/6LSCmcWfOn — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 25, 2023

En noviembre de 2022, se viralizó el caso de un perro que fue golpeado hasta morir cuando se acercó a un restaurante llamado Cabaña El Buen Gusto, ubicado sobre la carretera Picacho Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. A través de un video que circuló en redes sociales se aprecia el momento en el que dos personas se turnan para golpear al animal con palos.

También, se dio a conocer un segundo video en el que aparece un hombre que, al ser increpado por un grupo de testigos de la agresión, les indica a las personas que -si gustan- retiren al perro de la entrada “porque voy a abrir mi establecimiento”, dice, y a pesar de que el perro estaba ensangrentado e inmóvil a causa de los golpes, el individuo asegura: “el perro está vivo, no está muerto”.

-Con información de Nora Nancy Gaspar Resendiz, Dulce Olvera y Eréndira Quintero