El Presidente sólo regresaría por una “situación grave”; tendrá la pensión del ISSSTE

El Presidente explicó que junta más de 20 años como servidor público, por lo que recibirá una pensión de alrededor de 25 mil pesos, que se sumaría a lo que recibe por la venta de sus libros.

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que ayudaría a Claudia Sheinbaum en su Gobierno si ella le llegara a llamar en una “situación gravísima”, como una invasión o una guerra porque “la Patria es primero”; sin embargo, señaló que no le hará falta, ya que es una mujer “mucho muy preparada”.

Desde Palacio Nacional, reiteró que una vez que termine su mandato se irá a vivir a Palenque, y que no recibirá visitas ni dará consultas políticas por el principio maderista de “sufragio electivo, no elección”.

“Yo creo que no va a hacer falta porque la Presidenta electa [Claudia Sheinbaum] es giganta, giganta y ahora sí estamos hablando, bastante en las giras. Aprovechamos para hablar porque ya terminando, entregando la banda, yo me voy a Palenque y pues ya no quiero nada. Y ella va a poder, sin ningún problema, porque está muy preparada, mucho muy preparada. Va a ser una muy buena Presidenta, muy buena. No va a tener ningún problema”, dijo el Presidente.

“Es una mujer con convicciones, con ideales. Es una mujer honesta. Sólo que hubiese una situación gravísima, por ejemplo, una invasión, una guerra; pero eso no va a haber. Eso no va a haber. Si me pide que ayude en algo, ayudo. Ahora sí que la Patria es primero”, agregó.

Además, López Obrador destacó que Claudia Sheinbaum sabe y respetará su decisión de retiro, y manifestó que se siente contento por la labor que ha realizado al frente del Poder Ejecutivo, pues se le “regresó la dignidad al pueblo”.

“Ella ya sabe muy bien que yo tengo esta decisión tomada, que considero es lo mejor. Lo he dicho una y mil veces. Soy partidario del sufragio efectivo, del voto efectivo, de la democracia y de la no reelección. Soy maderista”, compartió.

“Estoy terminando mi ciclo. Me siento muy contento. Estoy a punto de decir: ‘Misión cumplida’. Tengo muchísimo qué agradecerle al pueblo de México. Le tengo un profundo amor al pueblo, sincero. Pude contribuir a que se hiciera realidad la democracia, el poder del pueblo, que no se usara nada más al pueblo, que no se usara a la democracia como parapeto para simular que les importaba el pueblo”, añadió el mandatario.

AMLO PREPARA SU PENSIÓN

. @lopezobrador_ asegura que cuando se jubile recibirá entre 25 y 30 mil pesos mensuales de pensión, más los ingresos que recibe por sus libros. "Considero que debe alcanzar para vivir en Palenque". pic.twitter.com/ownMdLM2ba — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 25, 2024

Por otro lado, habló este martes sobre la posible pensión que recibirá una vez que salga del Gobierno federal, y estimó que recibirá aproximadamente entre 25 y 30 mil pesos mensuales por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El Jefe del Ejecutivo federal recapituló que trabajó cinco años en el entonces Instituto Nacional Indigenista, de 1977 a 1982; luego, en el Instituto Nacional del Consumidor, otros cinco años; más tarde, como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, del 2000 al 2005; y ahora como Presidente desde 2018; por lo que juntaría 20 años como funcionario.

“Entonces por ese tiempo y por la edad, ya tengo derecho a recibir una pensión del ISSSTE, pero va a ser como de 25, 30 mil pesos mensuales”, dijo.

Además, el político tabasqueño precisó que tiene ingresos por la autoría de sus libros; tal como su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien también percibe por ser investigadora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt).

“Yo tengo otros ingresos porque recibo recursos por los libros. Eso me apoya. Eso lo tiene Beatriz. Ella es la que maneja esos ingresos y también los sueldos. Desde siempre. Entonces considero que con lo de la pensión me va a alcanzar para vivir en Palenque. No se gasta mucho. Es barata la vida y voy a estar solo”, aclaró.

“Ella tiene su vida hecha en eso, se dedica a eso y va a seguir trabajando en eso. Y lo que recibimos por los derechos de autor ya decidí que son para ella y para Jesús. Yo no voy a gastar pues ya prácticamente nada, muy poco, porque ni modo que voy a andar con traje en Palenque. Voy cómodo con mis huaraches que me regalan de Oaxaca y con la ropa normal. Además, como hay un poco de calor, camiseta”, concluyó el gobernante.

El Presidente López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que después de su sexenio se retirará de la política, y que no aceptará invitaciones a eventos o conferencias, y que borrará sus redes sociales, y se dedicará a leer y escribir en su rancho en Palenque, Chiapas.

AMLO se convertirá en el primer mandatario mexicano en concluir su sexenio el 30 de septiembre de 2024 y no el 1 de diciembre, como sucedía desde 1917. Deberá pasar la banda presidencial el 1 de octubre a Claudia Sheinbaum.