Un mundo inmenso: Un Atlas alternativo sobre los lugares insólitos del planeta

Antonella Grossolano, integrante del equipo de Un mundo inmenso, habló con SinEmbargo sobre el libro de este proyecto en el que se hace un recorrido por 30 de los lugares más extraños del planeta.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– Son 30 lugares extraños, quizás algunos de ellos sean desconocidos. En cada uno hay una historia ya sea milenaria o reciente. En unos es prácticamente imposible acceder, otros tantos están regidos por leyes un tanto extrañas. En lo que coinciden cada uno es que integran Un mundo inmenso (Ariel), el libro en el que Antonella Grossolano, Diego Briano y Francisco Llorens comparten su experiencia en el canal de YouTube del mismo nombre.

“Lo que van a encontrar son historias de lugares muy extraños, quizás probablemente desconocidos, porque la realidad es que nosotros nos enteramos de la existencia de muchos lugares a medida que hacíamos los videos, creo que es para un lector que le interesa tanto los viajes como la parte más dura de la geografía o la geopolítica, porque hay mucha geopolítica también”, compartió en entrevista con SinEmbargo Antonella Grossolano, quien es la responsable del diseño y el desarrollo de la identidad visual de este proyecto.

De esta manera escriben sobre Sentinel del Norte, una isla que ha permanecido apartada del mundo actual y en donde los nativos le tiran flechas a quien se acerque a su territorio, como ocurrió con John Allen Chau, un misionero que estaba obsesionado con convertir al cristianismo a la tribu y que fue asesinado en 2019.

También ahondan en otros lugares como Svalbard, un archipiélago situado en el mar Glacial Ártico, al norte del continente europeo, que forma parte del Reino de Noruega, en donde hay legislaciones rarísimas como la prohibición de morir en este lugar. O ya en un plano más geopolítico Turkmenistán, un régimen en donde no se respetan los derechos humanos, y en el que su primer Presidente Saparmyrat Nyyazow “desterró” a los perros por su olor.

***

—Qué los lleva a dar forma a este proyecto de Un mundo inmenso, en el cual dan cuenta de lugares bastante inusuales, extraños, extravagantes y demás.

—Nosotros somos tres, nos interesa mucho acercarnos a la geografía desde lo amateur, o sea, desde la curiosidad y un poco del juego, y lo que nos parece súper interesante es que como que vivimos en un mundo que está súper conectado, que tenemos acceso a toda la información del mundo. Hay ciertas historias o ciertos lugares que todavía tienen ese dejo de misterio, porque están un poco escondidas, entonces nos interesaba sacar a la luz estos lugares que nos fascinaban a los tres, porque al final de cuentas hacemos cosas que a nosotros también nos interesan. Una vez un seguidor nos hizo un comentario, que fue creo que el más certero de todos, que nos decía que hacíamos vídeos sobre lugares que no le importan a nadie y es muy gracioso, pero también a la vez sí, porque son estos lugares que realmente no están como en el ideario popular y no se conocen tanto y es muy loco, porque estamos conviviendo con ellos en el mismo planeta. Entonces nos interesaba un poco contar esas historias de cómo es que hay gente viviendo en estos lugares tan diferentes a lo que estamos acostumbrados.

—¿Cómo es su proceso creativo para elegir un lugar, investigar y explicar?

—Fran es el guionista-investigador, Diego es el locutor y el editor, y yo hago el diseño. El proceso es que generalmente Fran, que es el que está más en contacto con las investigaciones nos presenta diferentes temas, nosotros planeamos los contenidos de un mes, vemos qué videos podemos hacer. Estamos atentos a las redes y a cosas que van apareciendo para pasarle a Fran y que él investigue y ver sí realmente hay una historia que contar, y el proceso entonces empieza ahí

Trabajamos todos de forma remota, de hecho los chicos están en Buenos Aires y yo vivo en Barcelona, o sea, que es todo a distancia y ahí nos repartimos: Diego hace la parte en donde se filma el mismo, hace la locución y yo hago las infografías, y después entre los dos hacemos la animación, y después Diego termina de darle la forma final con la mezcla del video y ya después organizamos un poco qué título ponerle, qué poner en la miniatura.

—¿De alguna manera lo que ustedes realizan es un tipo de Atlas alternativo sobre los lugares, lo había dicho este seguidor, que a nadie le importan?

—Sí, hay lugares que por ahí no se pueden llegar, no son tan fáciles, no sé, hablamos de Sentinel del Norte, que es una isla en donde están los nativos ahí desde hace un montón de tiempo y no se puede llegar, o sea, literalmente no se puede porque los nativos te tiran flechas y te matan, ya ha pasado.

Hoy en día es un poco más fácil viajar o aprender de lugares, pero estos lugares siguen teniendo ese empuje de ‘ufff, qué bueno que sería visitarlo y no se puede’. Entonces me parece que contarlo tanto en videos, como en el libro es como una ayuda a seguir, que esa curiosidad siga viva.

—¿A ti cuáles lugares inexplicables son los que más te gustan?

—Mi favorita de siempre es la historia de Svalbard. Es uno de los primeros videos que hicimos y fue, en cuando el diseño, fue el primer vídeo en el que yo me sentí cómoda con lo que estaba haciendo porque los primeros videos un poco estábamos probando cosas, no estábamos seguros si iba a funcionar, entonces tenemos muy poquitas vistas en ese momento, entonces no podíamos evaluar si realmente funcionaba.

Para mí Svalbard es lo que, desde mi punto de vista, engloba lo que es un mundo inmenso, porque tiene legislaciones rarísimas porque está prohibido morirse en el archipiélago, tiene una naturaleza que es hermosa, pero a la vez súper hostil, porque hace mucho frío porque hay osos polares y tienes que salir con armas de tu casa y a la vez hay como una comunidad que está cuidando ahí una bóveda de semillas, que es como un banco de semillas para todo el mundo, entonces me parece que engloba todo esto este concepto de gente viviendo en lugares súper extraños y súper hostiles, tratando, digo por un bien común, porque están ahí cuidando una bóveda de semillas, ese me gusta mucho.

Me gusta mucho Turkmenistán, me parece que es demencial lo que hacen en ese país y no se habla mucho del tema, también me parece interesante esa doble vara que se presenta con el tema del culto a la personalidad o la dictadura, porque nadie, o sea, ninguna potencia, ni ningún país denuncia lo que sucede ahí, que es un país muy hermético, no se cumplen los derechos humanos, pero claro, como tiene mucho petróleo, mucho algodón, mucho gas, están todos como un poco callados y es como muy interesante compararlo, por ejemplo, con Corea del Norte, que todo el mundo sabemos que está muy mal la situación en ese lugar, es muy loco, además, me siento muy identificada con la historia de que el primer presidente echó a los perros del país, porque decía que tenían mal olor y no le gustaban y como que una de mis pelis favoritas es la Isla de los perros que está un poco basada en esa historia, entonces como que conecto mucho con ese lugar también.

—Son 30 lugares y me llamó la atención, por ejemplo, el que no hay tantos, por ejemplo, de México no encontré lugares de Latinoamérica básicamente se centra en Chile y en Perú las historias, supongo que todavía hay más por contar..

—Sí sí, lo que nos pasó fue que nosotros trabajamos un año en el libro entonces a la hora de elegir los capítulos, de todos los videos que teníamos hechos sobre lugares extraños, nos costó muchísimo elegir 30, la realidad es que hicimos como un sistema de votación entre los tres para que sea justo, como asignándole puntaje de los que más nos gustaban y bueno quedaron estos, pero la realidad es que nos quedaron muchísimos afuera, si fuese por nosotros hubiésemos hecho 150 capítulos pero no era la idea tampoco que sea un manual tan largo.

Básicamente fue elegir los favoritos de los tres, desde una mirada como más generalista y son estos los que los que quedaron y también los que eran más llamativos, porque esta cosa de hacer que la explicación del lugar inexplicable cobre más fuerza con los datos que son los más raros que teníamos en el canal.

—¿En algún momento se han planteado la idea de poder acudir a ciertos lugares a los que sea más accesible llegar y hacer otro tipo de cobertura o de momento seguirán como nació el proyecto?

—Sí, por el momento, sí, también por una cuestión bueno de costos, o sea, hacer la producción de un viaje para ir a filmar y para ir a grabar es mucho más caro que hacerlo desde nuestras casas, entonces por una cuestión de costos, por lo menos por ahora no, no podemos, pero nos encantaría también, sobre todo porque estos son lugares que por ahí no hay tanta información, porque no se llega con un turismo fácil y hay algunos que por ahí sí les vendría bien que haya un poco más de turismo entonces sería súper interesante que como que se viralicen, no al punto de un turismo masivo pero sí y además, a los tres nos volveríamos locos con ir a los lugares de los que hablamos, pero por ahora vamos a mantenerlo así hasta que podamos encontrarle la vuelta.

—Por último, Antonella, yo decía que era una clase de Atlas alternativo, a mí me gustaría que tú le dijeras a los lectores qué es lo que se van a encontrar en este Un mundo inmenso.

—Principalmente lo que van a encontrar son historias de lugares muy extraños, quizás probablemente desconocidos, porque la realidad es que nosotros nos enteramos de la existencia de muchos lugares a medida que hacíamos los videos, creo que es para un lector que le interesa tanto los viajes como la parte más dura de la geografía o la geopolítica, porque hay mucha geopolítica también. Es un libro muy fácil de leer, o sea, realmente no es complicado, la verdad. Entonces sí, principalmente van a encontrar estas historias que a nosotros nos parecieron fascinantes, por el hecho de que haya humanos viviendo en ese lugar y que son diferentes por ahí a lo que estamos acostumbrados a leer o a consumir y que también te hacen volar la imaginación.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.