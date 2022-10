Rishi Sunak toma posesión como Primer Ministro británico tras reunión con rey Carlos

Por Jill Lawless

LONDRES, 25 de octubre (AP).— Rishi Sunak se convirtió en Primer Ministro británico después de que el rey, Carlos III, le encargara que forme un Gobierno.

Sunak se reunió en el Palacio de Buckingham con el rey, que acababa de aceptar la renuncia de Liz Truss. El monarca tiene un papel ceremonial en el nombramiento de jefes de Gobierno en la monarquía constitucional británica.

Se esperaba que Sunak comenzara de inmediato a formar Gobierno el martes para abordar una crisis económica que ha hecho que millones de británicos tengan problemas para comprar comida y pagar sus facturas energéticas.

Sunak, el primer mandatario británico de origen indio, fue elegido el lunes como líder del Partido Conservador, que gobierna el país y trata de estabilizar tanto la economía como su mermada popularidad tras el breve y desastroso mandato de Liz Truss.

The King received The Rt Hon Rishi Sunak MP at Buckingham Palace today.

His Majesty asked him to form a new Administration. Mr. Sunak accepted His Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/UnT3jMS8so

