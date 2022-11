Larrea (Grupo México) y Becker (Banco Mifel) pueden ofertar por Banamex, afirma AMLO

El mandatario nacional dijo que los interesados han aceptado las condiciones que el Gobierno Federal ha impuesto para la adquisición de Banamex.

Por Carlos Álvarez Acevedo

Ciudad de México, 25 de noviembre (ZETA).- Germán Larrea Mota Velasco, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de Grupo México -operadora de concesiones mineras, ferroviarias y carreteras, conformado por empresas como Ferromex y Ferrosur-, continúa entre los interesados por comprar Banamex a Citigroup, según lo confirmó, el 25 de noviembre de 2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo mismo Daniel Becker Feldman, presidente y director general del Grupo Financiero Mifel.​ quien también es el titular de la Asociación de Bancos de México (ABM). Ambos empresarios se encuentran al corriente en el pago de sus impuestos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), según lo afirmó el político tabasqueño.

El mandatario nacional dijo que los interesados han aceptado las condiciones que el Gobierno Federal ha impuesto para la adquisición de Banamex, tales como que sea capital mexicano quien se haga de la institución bancaria, además de que no se despida a ningún trabajador y que el patrimonio cultural se quede en México, entre otras.

“Ellos están, Germán Larrea, participando y si cumplen con los requisitos no tienen por qué no participar. Nosotros no vetamos a los mexicanos que quieran participar y que estén al corriente en sus impuestos. Hasta donde tengo información Larrea está al corriente de sus impuestos y creo que tiene el capital y aceptaría que el patrimonio cultural se quede en México”, señaló el Presidente.

“Otra cosa importante es que no se despida a los trabajadores, en el caso de Larrea que no tiene banco, se trata del segundo o tercer hombre más rico de México, y tienen negocios, actividades en la minería, transporte, entonces sí puede”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Hay otro grupo que conozco, el banco Mifel, que encabeza Daniel Becker, y también tienen posibilidades y otros, y estamos nosotros esperando y ojalá se lleve a cabo esta operación, desde luego se tienen que pagar impuestos dependiendo del valor del banco”, abundó López Obrador, quien enfatizó, también, que la venta de Banamex dejará a la Hacienda Pública hasta 10 mil millones de pesos en impuestos.

“Como ocho o 10 mil millones aproximado, depende del avalúo, intervienen empresas que se dedican a esto y hacen la evaluación de cuánto cuesta y a partir de lo que se vende se tiene que pagar de impuestos”, dijo el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional. ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZETA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

