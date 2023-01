¿Dónde ver el asteroide del tamaño de un autobús que hoy pasará cerca de la Tierra?

CABO CAÑAVERAL, Florida, EU, 26 de enero (SinEmbargo/AP/AS).— Un asteroide del tamaño de un camión de reparto pasará cerca de la Tierra la noche del jueves, uno de los encuentros más cercanos de este tipo jamás registrados.

La NASA insiste en que será un sobrevuelo sin posibilidad de que el asteroide impacte la Tierra.

La agencia indicó el miércoles que este asteroide recién descubierto pasará a tres mil 600 kilómetros sobre el extremo sur de Sudamérica. Eso es 10 veces más cerca que el grupo de satélites de comunicación que orbitan por encima.

At @NASA we have dedicated teams who watch the skies to make sure we are safe from hazardous asteroids.

Today's asteroid flyby is one of the closest ever recorded, but our #PlanetaryDefense experts have been tracking the asteroid and know it's not a threat to Earth. https://t.co/gOaR6ZNg4Z

