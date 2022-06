VIDEO: 11 ladrones vacían joyería de Manhattan Beach a plena luz del día; logran huir

Por Ricardo López Juárez

Los Ángeles, 26 de junio (LaOpinión).- Los robos descarados en tiendas de lujo alcanzaron un nuevo nivel esta semana en el área de Los Ángeles, como lo muestra un impactante video en el que se observa cómo un grupo de hasta 11 ladrones vacía una joyería de Manhattan Beach a plena luz del día y luego huye ante la mirada atónita de los testigos en las calles.

El asalto, captado en video por una persona desde el otro lado de la calle, ocurrió en la joyería Pasha Fine Jewellers localizada en la cuadra 200 de Manhattan Beach Blvd., en el corazón de la exclusiva ciudad costera al sur de Los Ángeles.

An army of nearly a dozen jewel thieves cleans out a #ManhattanBeach jewelry store before making a wild getaway. Eyewitness News with the manhunt to find the suspects in SoCal's latest smash-and-grab jewelry heist. Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/xDLHlLJ8q2 pic.twitter.com/xS3C4QuaNR

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 25, 2022