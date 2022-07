“Todos tiene espacio para hacerse visibles y ganar”, responde Citlalli Hernández

La Secretaria General de Morena, Citlalli Hernández, hizo un llamado a todos los aspirantes presidenciales del partido a “actuar con responsabilidad, prudencia y a entender que no se trata de un asunto personal sino de un proyecto de nación que busca darle continuidad a la transformación del país”. Afirmó que pese a los reclamos, el método de elección del abanderado rumbo a 2024 no cambiará y será la encuesta.

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena, afirmó que en el partido existe “piso parejo” para todos los aspirantes presidenciales, pues cada uno de ellos cuenta con espacios suficientes para hacerse visibles y salir victoriosos en la encuesta que definirá al candidato para las elecciones de 2024.

“Tenemos que ir en unidad, sea quien sea que encabece los trabajos hacia al 2024, a todas y a todos nos tocará cerrar filas. Yo veo piso parejo en los que suenan, tenemos un Canciller (Marcelo Ebrard), una Jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum), un Coordinador del grupo parlamentario en el Senado (Ricardo Monreal), un Secretario de Gobernación (Adán Augusto López), es decir, todos tiene el espacio para hacerse visibles y tienen las condiciones para ganar la encuesta”, dijo la también Senadora del partido oficialista en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

La Secretaria General de Morena dijo que a dos años de las elecciones presidenciales es “un poco acelerado” afirmar que no existe “piso parejo” dentro del partido y afirmó que algunos de los planteamientos que hacen algunos de sus compañeros y compañeras están fuera de lugar.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sí existe igualdad de condiciones para los precandidatos presidenciales dentro de Morena y dijo que “quienes apuestan a las trampas les va mal”, haciendo de lado las acusaciones hechas sobre todo por Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

Monreal y Ebrard han advertido en repetidas ocasiones que no habría “piso parejo” en Morena. la organización “Progresistas por la unidad y piso parejo”, encabezada por la Senadora Malú Mícher junto con simpatizantes del Canciller Marcelo Ebrard pidieron a la dirigencia nacional de Morena tomar medidas para evitar la promoción de aspiraciones personales y demandaron mecanismos y límites precisos para que haya bases equitativas hacia las candidaturas para el 2024.

“Tengan cuidado”, advirtió López Obrador. “No hay dados cargados, no hay cartas marcadas. Fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal. No va a haber señal. La señal la va a dar la gente. Es muy sencillo. En el caso de los candidatos a la Presidencia, encuesta. Y lo que diga la gente. Y yo voy a apoyar al que gane la encuesta”.

Ante esta situación, Citlalli Hernández apoyó lo dicho esta mañana por el Presidente que él no intervendrá en el proceso de selección y aseguró que no existe ningún favorito en la carrera presidencial.

“Esto es lo interesante de este proceso, que hoy mismo el Presidente lo planteó, no hay un favorito, no lo va a decidir él […] El Presidente conoce la historia del país y sabe que lo que le conviene al proyecto de transformación es que haya un proceso transparente, un proceso donde él no se meta, se va a meter hasta que haya un ganador y apoyará al ganador o ganadora de esa contienda”.

Citlalli Hernández indicó que las y los integrantes de Morena deben dejar de lado las pretensiones personales y enfocarse en el proyecto de transformación.

“El Presidente abre esta discusión pública y a partir de eso hay simpatías, afinidades, activismos de simpatizantes que prefieren a uno o a otro pero también está la claridad de que sea quien sea no estamos aquí por grupos, ni por pretensiones personales, este proyecto de transformación necesita una continuidad y sea quien sea que el pueblo decida a través de la encuesta todos estaremos apoyando”.

Respecto a los señalamientos de la Senadora Malú Micher, Citlalli Hernández dijo respetar la opinión de su compañera de bancada, pero reiteró que existe igualdad de condiciones para todos los precandidatos dentro de Morena e indicó que el movimiento debe enfocarse en encontrar a un personaje que le de continuidad al proyecto del Presidente López Obrador.

“Respeto mucho a Malú, somos senadoras compañeras, además amigas, difiero por su puesto, yo creo que el piso está parejo. El Presidente en esta lógica de no hay tapados, hoy lo dejó muy claro, no hay favorito o favorita, él destapó las corcholatas en el sentido de que estamos a dos años de que se acabe su sexenio y me parecer que él está percibiendo con mucha claridad el ambiente y está provocando esta discusión pública que a mí me parece muy interesante porque hoy a dos de que acabe el sexenio de Andrés Manuel López Obrador estamos discutiendo en nuestra militancia quien garantizará más la continuidad del proyecto”.

Pese al rechazo que existe por parte de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal a las encuestas para designar al o a la candidata presidencial del partido, Citlalli Hernández reiteró que este método “es serio y transparente para los aspirantes”.

Citlalli Hernández hizo un llamado a todos los aspirantes presidenciales del partido a actuar con responsabilidad, prudencia y a entender que no se trata de un asunto personal sino de un proyecto de nación que busca darle continuidad a la transformación del país. Afirmó que pese a los reclamos, el método de elección del abanderado rumbo a 2024 no cambiará y será la encuesta.

“Yo nada más llamaría a eso como Secretaria general a los aspirantes a hacernos responsable, se trata de un proyecto de transformación, un proyecto de millones de personas en este país y no se trata de ellos o de sus equipos, por eso deben ser muy cuidadosos, en Morena están prohibidos los grupos, en Morena hay un método, quien decida participar no habrá un cambio de método, será la encuesta”.

La Secretaria General de Morena dijo que en caso de existir una ruptura dentro del partido espera sea lo menos dañina posible y que no genere un impacto negativo dentro del movimiento.

“Si en algún momento hay una ruptura, estamos creando las condiciones para que la ruptura de una persona no sea mayor a la fuerza social que acompaña la transformación […] Yo hoy parto de que nuestros compañeros están en su legítima aspiración y que actuarán con muchísima responsabilidad para no provocar ninguna ruptura por menor que sea, que eso es lo ideal, que no existe ninguna ruptura, pero si en su momento existe, que sea lo menos dañina y que no sea algo que impacte al movimiento”.

Finalmente, Hernández indicó que Morena debe mantenerse unido, ser más organizado y afirmó que la fuerza social que acompaña al Presidente es más fuerte a la fuerza de seguidores que pueda tener cualquiera de los precandidatos.

“A nosotros nos toca y nos queda muy claro de aquí al 2024 el movimiento tiene que estar más fuerte, el partido tiene que ser más organizado, la fuerza social que acompaña al Presidente es la que tiene que acompañar la sucesión presidencial y es mucho más fuerte, con todo respeto, a la fuerza de seguidores que pudiera tener cualquiera de nuestros compañeros. Yo creo que hay altura en todos, todos son políticos, profesionales, gente madura, todos han acompañado al Presidente de la República y creo que todos saben lo que significa el proyecto de transformación, yo espero que en ninguno haya una ruptura”.