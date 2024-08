El Presidente dice que depende de la Fiscalía llamar a declarar a Peña sobre los 43

“Si el recibió instrucciones, como indica en la declaración, que lo dé por escrito y que se entregue a la autoridad. El que nada debe, nada teme”, dijo el Presidente, quien además aseguró no ser “tapadera de nadie”, y mostrar un video de Gertz Manero donde sí señala a Peña Nieto de soslayar el caso Ayotzinapa, acusar a las autoridades locales, y de mentir con la “Verdad Histórica”.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que depende de la Fiscalía General de la República (FGR) llamar o no a declarar a su antecesor en el cargo, Enrique Peña Nieto, por el caso de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, y dijo que no era “tapadera de nadie”, pues ya se juzga al Procurador General de Justicia de entonces, Jesús Murillo Karam, y también está acusado el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

“No conozco la declaración de [Tomás] Zerón, no conocía yo esa información. Pero ayudaría mucho que viniera a declarar y asumir su responsabilidad, porque tiene acusaciones de que él fue el que llevó a cabo actos de tortura, o él los coordinó a los torturadores, para que declararan lo que le convenía al Gobierno en ese entonces”, dijo, con respecto a la supuesta acusación de Zerón contra Peña Nieto de que fue el expresidente quien coordinó la llamada “Verdad Histórica” del caso Ayotzinapa, la cual ya fue desmentida.

“Si el recibió instrucciones, como indica en la declaración, que lo dé por escrito y que se entregue a la autoridad. El que nada debe, nada teme. Para qué se va a Israel a protegerse. He enviado dos cartas a los primeros ministros de Israel para que nos ayuden, porque cómo va a estar Israel protegiendo a quienes son presuntamente responsables de actos de tortura, de violación de derehcos humanos, de violación de jóvenes, y sin embargo no ha habido respuesta”, indicó.

“Las acusaciones están en la misma carpeta que el Procurador, que Zerón, y otro más. El sustento que tiene la Fiscalía en contra de los funcionarios es porque el mismo Procurador, de acuerdo a lo que se decidió en la Fiscalía, declaró que él era el responsable. Completa. Por eso se le procesó, y está sometido a proceso aunque un juez le dio la libertad condicionada”, detalló.

Cuestionado sobre si le gustaría que Peña Nieto asistiera a declarar, dijo: Si la Fiscalía considera que hay elementos para llamar a declarar al Presidente Peña, depende de la Fiscalía hacerlo. Nada más que se me hace del señor Zerón muy truculento que ahora esté echándole la culpa al Presidente Peña.

Entonces, mostró un video inédito del actual Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, durante un informe ante los padres de los 43 normalistas desaparecidos, donde confirma que sí consideran a Peña Nieto por su intento de “soslayar la responsabilidad del Estado ante un crimen desmesurado y brutal”.

“El Ejecutivo [de entonces] trató de adjudicarle la culpabilidad a autoridades locales, pero la dinámica de lo que había ocurrido se salió de su control”, indica Gertz Manero en el video. En ese momento, el Procurador dijo que preparaba equipo, con el titular de la AIC, como responsables directos. Probamos que asumieron el compromiso de engañar a la población para encubrir lo ocurrido”, menciona.

El titular de la FGR también señaló que “los responsables”, es decir, Murillo Karam y Zerón, “cometieron un número incalculable de abusos, torturas”.

El Presidente dijo que “no se había dado a conocer, pero como está el tema de que yo protejo al Licenciado Peña, no soy tapadera, no establezco complicidades con nadie, no utilizaremos chivos expiatorios”, sentenció.