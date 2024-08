El tratado comercial con EU no es para que cedamos soberanía, dice el Presidente

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este lunes una conversación con el Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sobre la reforma al Poder Judicial que se busca llevar a cabo en México, y que el funcionario estadounidense cuestionó la semana pasada. El mandatario consideró que se trata de un tema local en el que no caben injerencismos ni amenazas.

“Diálogo siempre debe de haber, el asunto es que los temas relacionados con México nos corresponden a nosotros, no puede venir ningún Gobierno extranjero a tratar asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Es un principio básico de independencia y soberanía. Es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armamentos para hacer la guerra en el mundo, qué me tengo yo que meter”, expresó el Presidente en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

Cuestionado sobre si tocaría el tema con Salazar, respondió: “No, es un asunto de los mexicanos, y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país. Andan buscando la forma, dándole la vuelta, se van por las ramas, diciendo: ‘Como hay tratado comercial, nos podemos meter’. No, el tratado no es para que nosotros cedamos nuestra soberanía. El tratado es comercial, es para tener muy buena relación económica-comercial, no es para que México se convierta en apéndice, colonia, un estado asociado, aun cuando hay mexicanos que les gustaría eso, que nos volviéramos colonia”.