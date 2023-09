Xóchitl: Pánico al tercer lugar

https://www.youtube.com/watch?v=uUgIaxczXb4

Claro que las élites que impusieron a Xóchitl Gálvez como la candidata presidencial de la derecha analizan sustituirla. No lo harán por ahora. No porque no quieran, dado el derrumbe político y moral de la deshonesta senadora, sino porque no tienen aún con quién sustituirla. En cualquier escenario está derrotada y ahora el terror es que caiga al tercer lugar detrás de Claudia Sheinbaum y la carta del partido Movimiento Ciudadano: Marcelo Ebrard o Samuel García.

A eso obedece la abierta súplica del magnate Claudio X. González al partido de Dante Delgado para ofrecer, a nombre de PRI, PAN y PRD, “dejar atrás agravios, descalificaciones, divisiones y cálculos políticos”, para “sumarse y fortalecer la candidatura de Xóchitl Gálvez”.

Si bien esta imploración abierta de Claudio X. González a MC, en el desplegado publicado este lunes a plana entera en el diario Reforma, es para que se sume a Gálvez, representa también un mensaje para discutir de plano que Samuel García, el pintoresco gobernador de Nuevo León, sea el candidato de toda la oposición a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador para impedir que triunfe Sheinbaum.

El propio Felipe Calderón, desde su escondrijo en España, se sumó a la súplica al partido de Delgado: “Muy oportuno este llamado. Totalmente de acuerdo. Deben crearse también opciones sensatas y dignas para la militancia bienintencionada de MC y para la gente que apoya proyectos como el que representan candidaturas independientes”.

Hasta el nombre de Marcelo Ebrard se ha vuelto a considerar en el PRIAN de Claudio X. González como opción de remplazo de Gálvez, ante su inminente ruptura con López Obrador y Morena.

En los ocho meses que faltan para la elección federal de junio de 2024 y los cinco para el registro de quienes serán candidatas y candidatos a la Presidencia de a República —del 15 al 22 de febrero— ocurrirán todavía muchas cosas, entre ellas muchos reacomodos en Morena, pero hay una certeza, entro y fuera de la oposición: La candidatura de Xóchitl vale cada vez menos.

El PRIAN se encuentra en estado de choque, sobre todo después de que SinEmbargoMX exhibió, con base en documentos, la #CasaChueca que ella autorizó como alcaldesa a su amiga que, luego, se la vendió con un descuentazo de casi seis millones de pesos, y luego de que reconoció que plagió el documento para su titulación como ingeniera de la UNAM.

Las cúpulas de los tres partidos políticos que postulan a Gálvez, PRI, PAN y PRD, prefirieron callar ante estos actos de corrupción, pero también sus impulsores de la élite intelectual, Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, jefes de los dos cacicazgos culturales de la derecha que, en 2020, propusieron a PRI, PAN y PRD unirse formalmente contra “la deriva autoritaria” de López Obrador.

Inclusive el coordinador de la campaña de Gálvez, Santiago Creel, enmudeció. Esté o no de vacaciones, para eso existen las redes sociales y los equipos de prensa. Tanto silencio de la derecha sólo exhibe la falta de respaldo a su candidata.

Ahora se prepara una batería de voceros que dé la cara por ella, pero mirando el elenco es fácil anticipar que el problema no se resolverá con ellos, sino que sólo le generará otros.

Aunque ya se descartó Germán Martínez, quien llegó al Senado por Morena, Javier Lozano y Emilio Álvarez Icaza son, por su trayectoria y antipatía, sinónimo de derrota. Ni uno ha ganado nada nunca por sí mismo, apenas si negociaciones para plurinominales.

En el sombrío horizonte del PRIAN y las élites, tampoco habría que descartar la renuncia de la propia Xóchitl Gálvez por razones familiares, lo que representaría el colapso de la coalición PRI-PAN-PRD, que en el caso del primero optaría por alguien de casa, como el viernes lo dejó ver Alejandro Moreno con Beatriz Paredes.

Sí: El PRIAN y las élites están aterrorizadas por el tercer lugar, pero hacia allá van. La más reciente encuesta de Demotecnia De las Heras, que registra 68% de las preferencias a favor de Sheinbaum por solo 14% de Gálvez, traza un rumbo funesto para la derecha…

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.