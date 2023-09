“No nos dieron la información que nosotros queremos”, dicen padres de Ayotzinapa

A nueve años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, y sin una respuesta concreta que lleve al paradero de sus hijos, padres de los 43 normalistas desaparecidos acusaron al Gobierno federal de querer “hacer una ‘verdad histórica'”, por lo que tomaron la decisión de aplazar la relación con el Gobierno federal.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo). El mal sabor de boca, la desesperación y, sobre todo, la decepción son sentimientos evidentes en los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes hoy conmemoran el noveno aniversario molestos con el Gobierno federal.

La relación entre los padres de los estudiantes desaparecidos y el Gobierno federal ha llegado a un punto crítico, marcado por una creciente tensión debido a su demanda de acceder a documentos de espionaje militar para entender completamente lo que ocurrió esa noche en Iguala.

En la reunión de ayer, las autoridades presentaron nuevos elementos de la investigación del caso Ayotzinapa. Sin embargo, lejos de aportar claridad y esperanza a los padres, según denunciaron, esta presentación generó aún más desazón entre los familiares.

“Ellos quieren hacer una ‘verdad histórica’ a su modo”, destacó Mario César González Contreras, uno de los padres de los estudiantes desaparecidos, en referencia a las autoridades gubernamentales. La “falta de respeto” percibida por los padres y madres de los 43 estudiantes durante esta reunión los llevó a considerar su relación con el Gobierno federal.

Este aniversario del caso Ayotzinapa mantiene la exigencia que ha acompañado a los padres y madres durante nueve años: esclarecer el caso y saber dónde están sus hijos. Y en esta ocasión, los padres cuentan con una demanda muy concreta: “Que el Ejército ya no esconda información, que entregue toda la información referente al caso de Ayotzinapa”.

Una de las principales solicitudes es la liberación de información relacionada con la intervención militar, pues se ha revelado que los militares siguieron a los estudiantes desde su salida hasta su desaparición. Sin embargo, esta información es fragmentaria y parcial.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres, instó al Ejército mexicano a poner a disposición de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa el audio completo de las comunicaciones intervenidas y a que el militar responsable de la intervención declare y proporcione información adicional.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre la situación, considerando exagerada la actitud de Vidulfo Rosales. Además, el mandatario reconoció que había información pendiente de entregar y que se les haría llegar, además de hacerla pública.

“Es que él dice una cosa en público y a nosotros otra”, dijo Mario González en respuesta.

Mario González, en nombre de los padres, enfatizó que no es exagerada su postura al denunciar que la nueva información presentada se acerca más a una “verdad histórica” que a una investigación imparcial. Además, expresó su preocupación por el hecho de que en los datos presentados se criminalizó a los estudiantes desaparecidos.

Calizta Valerio Galeana, madre de Mauricio Ortega Valerio, otro de los 43 estudiantes, compartió su desencanto en una entrevista. Manifestó que salieron decepcionados de la reunión en la que se les ofrecieron informes y discos por parte del Gobierno federal, los cuales rechazaron tajantemente.

“No nos dio la información que nosotros queremos. Una cosa que nosotros decimos es que fueron los militares, eso no quieren que digamos, no quiere el Presidente que lo digamos, no le gusta. El Presidente, según él, dice que está a un lado de las madres, que como se sienten las madres así se siente él, pero no es cierto, pura mentira”, expresó la madre del normalista desaparecido.

De acuerdo con los padres y madres, durante la reunión las autoridades les habrían comentado que la información que han estado solicitando, de las investigaciones militares, se la solicitaran a “El Gil”, líder criminal de Guerreros Unidos, supuesto responsable de ordenar el secuestro y asesinato de los normalistas, detenido el 16 de septiembre de 2015.

“Desafortunadamente a la reunión no fue (el General Luis Cresencio) Sandoval para responder a nuestras preguntas”, dijo. “(Nos dijeron) cosas incoherentes, pues la información que nosotros exigimos, quieren que se la pidamos a ‘El Gil’”, explicó.

Mario González, quien es el padre de los normalistas y también se encuentra en la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (comisión dependiente de Segob), detalló que Alejandro Encinas les entregó un informe diferente al previamente acordado.

“Ya habíamos hablado de su informe anterior que supuestamente es el que iba a sacar. Desafortunadamente no sé qué pasó y lo cambió por el otro informe que se puso sobre la mesa, y ayer resulta que nuevamente salieron a colación ‘El Pato’ y ‘El Chereje’, y empezaron a criminalizar a los alumnos, porque nuevamente los volvieron a criminalizar”, explicó.

El padre reiteró que salieron decepcionados porque la reunión era para que entregaran la información faltante y no para presentar otra versión de los hechos.

“Yo creo que ya marcaron el camino de que no van a entregar nada y, además, quieren hacer una ‘verdad histórica’ a su modo. Afortunadamente nosotros tenemos con qué seguir exigiendo lo que hace falta”, explicó.

El Presidente López Obrador respondió hoy que él no va a mentir y que su Gobierno no va “a fabricar algo que no sea cierto” sobre el caso Ayotzinapa, ya que, argumentó, se realiza una investigación a fondo con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), algo con lo que no están de acuerdo las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

“Estamos haciendo una investigación a fondo, seria. Vamos avanzando. Se cometió el error de ocultar la verdad y de desaparecer pruebas, y de implantar, imponer lo que se llamó pacto de silencio. Entonces todo eso lo estamos enfrentando y hemos avanzado bastante”, afirmó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Respecto a la respuesta del Presidente, Mario González la consideró desafortunada y que quizá el mandatario no tiene toda la información de lo que realmente está pasando. “Ese señor dice una cosa cuando está en público y otra cosa cuando está con nosotros; definitivamente, nos dijo que ya había entregado la información. Y no es que sea exagerada nuestra postura.”

A su vez, explicó que los padres y madres, si bien no han llegado a un punto de ruptura, sí han decidido aplazar la relación:

“Probablemente se haya emplazado, no vamos ahora a reunirnos con nadie. Creo que ellos ya tomaron una postura ayer, y nosotros vamos a platicar para ver qué postura vamos a tener”, dijo.

La exigencia de que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue toda la información surgió desde que el GIEI tuvo conocimiento de archivos clave para el caso. El grupo de expertos reveló que hubo dos operaciones de inteligencia por parte del Ejército Mexicano cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas, en las que dieron un seguimiento casi contrainsurgente a los estudiantes, operaciones en las que incluso tenían a elementos de inteligencia infiltrados.

Los padres y madres, en estos momentos, han llegado a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Prodh, donde esperarán hasta la 1 de la tarde para la misa en honor a los estudiantes y partirán luego al Ángel de la Independencia, donde se llevará a cabo la novena marcha global esta tarde.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.