Trump amaga con deportar a más de un millón de migrantes; Kamala visitará la frontera

El candidato republicano declaró que, de ganar las elecciones, obligaría a las y los migrantes que han ingresado a Estados Unidos mediante programas impulsados por el Presidente Joe Biden a abandonar el país.

Por Rebecca Santana, Zeke Miller y Colleen Long

WASHINGTON (AP).- El expresidente estadounidense Donald Trump, que ha convertido el discurso contra los migrantes en un elemento clave de su campaña presidencial, advirtió el miércoles que si gana las elecciones de noviembre expulsará a cientos de miles de migrantes que han ingresado al país bajo dos programas clave del Gobierno del Presidente Joe Biden.

En declaraciones a la cadena Fox News, Trump arremetió contra dos programas migratorios creados por el Gobierno de Biden para disuadir a los migrantes de llegar directamente a la frontera sur de Estados Unidos en busca de asilo con el fin de reducir el caos en la región.

Trump dijo que obligaría a más de un millón de personas que han ingresado a Estados Unidos en virtud de los dos programas a abandonar el país: “Prepárense para irse porque se irán de aquí muy rápido”.

Trump ya ha prometido medidas enérgicas contra los migrantes si gana las elecciones presidenciales, lo cual incluye una promesa de deportaciones masivas. Hizo promesas similares en campañas electorales anteriores, pero durante su Gobierno las deportaciones nunca superaron las 350 mil.

En virtud de un programa del Gobierno de Biden, los migrantes que se encuentran en la frontera sur de México pueden utilizar una aplicación para teléfonos llamada CBP One para programar una cita con las autoridades estadounidenses y solicitar asilo en uno de los cruces fronterizos oficiales de Estados Unidos. Hasta la fecha, 813 mil migrantes han utilizado este sistema desde que entró en vigor en enero de 2023.

Por otra parte, el Gobierno estadounidense puso en marcha el año pasado un programa que permite a 30 mil personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela llegar a Estados Unidos cada mes si cuentan con un patrocinador financiero, aprueban la revisión de antecedentes y compran un boleto de avión para llegar a un aeropuerto estadounidense en vez de acudir a la frontera sur de Estados Unidos. Unas 530 mil personas han llegado a Estados Unidos bajo ese programa.

Los migrantes que se acogen a ambos programas ingresan al país con un permiso de permanencia temporal de dos años otorgado por motivos humanitarios. El Gobierno de Biden ha promovido ambas políticas como estrategias para reducir el caos en la frontera sur de Estados Unidos, acabar con las redes de trata de personas y asegurar que los antecedentes de los migrantes sean investigados antes de que ingresen al país.

Sin embargo, los republicanos afirman que ambos programas suponen, fundamentalmente, una forma de eludir las leyes migratorias del país, establecidas por el Congreso, y que el Gobierno de Biden está admitiendo a personas que, de otro modo, no cumplirían los requisitos para ingresar a Estados Unidos.

Los estados gobernados por los republicanos han interpuesto demandas para detener ambas políticas.

Después de sus promesas anteriores de deportar masivamente a los migrantes, Trump y el principal arquitecto de su política migratoria, Stephen Miller, han proporcionado más detalles sobre cómo piensan llevarlas a cabo en un segundo mandato en la Casa Blanca, como invocar poderes de guerra, apoyarse en gobernadores afines y utilizar a las fuerzas militares.

Sin embargo, lo más probable es que cualquier plan de deportación a tan gran escala se tope con problemas jurídicos, logísticos y financieros.

KAMALA VISITARÁ LA FRONTERA ENTRE ARIZONA Y MÉXICO

La Vicepresidenta Kamala Harris visitará el viernes la frontera entre México y Estados Unidos en Arizona, en un momento en que su equipo de campaña trata cada vez con más fuerza de convertir el tema migratorio en una fortaleza para contrarrestar una de las líneas de ataque político del expresidente Donald Trump.

Dos personas familiarizadas con el tema confirmaron el viaje, pero insistieron el miércoles en mantenerse en el anonimato para confirmar detalles que no han sido anunciados públicamente.

Trump ha construido su campaña, en parte, con base en llamados a ejercer medidas enérgicas contra la migración en la frontera sur, incluso aprobando el uso de la policía y del ejército para realizar deportaciones masivas si resulta electo en noviembre. En casi todos sus mítines de campaña, el expresidente republicano se ha burlado de Harris como la antigua “zarina fronteriza” del Gobierno de Biden, afirmando que supervisó políticas fronterizas más relajadas que permitieron que millones de personas entraran irregularmente al país.

El Presidente Joe Biden asignó a Harris la tarea de trabajar para abordar las causas fundamentales de los patrones migratorios que han hecho que muchas personas huyan de la violencia y de las pandillas del narcotráfico en América Central hacia la frontera estadounidense y busquen asilo, aunque a ella no se le denominó zarina fronteriza.

Desde que reemplazó a Biden como candidata presidencial demócrata, Harris se ha apoyado en su experiencia como exprocuradora general de California, diciendo que, cuando ocupó ese puesto, frecuentemente visitó la frontera y enjuició a pandillas que traficaban con drogas y personas. Al hacer campaña en todo el país, la Vicepresidenta también lamentó la caída de un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza en el Congreso que fue rechazado por la mayoría de los legisladores republicanos a instancias de Trump.

Harris ha trabajado para convertir a la migración en un tema que puede ayudarle entre sus simpatizantes, al decir que Trump prefería jugar a la política con el asunto en lugar de buscar soluciones, al tiempo que promete también dar un tratamiento más humanitario a los migrantes si llega a la Casa Blanca.

En junio, Biden anunció reglas que impiden que se conceda asilo a los migrantes cuando las autoridades estadounidenses consideren que la frontera sur está saturada. Desde entonces, el número de arrestos por cruzar la frontera irregularmente ha disminuido.

A pesar de ello, en una nueva encuesta realizada por The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, divulgada en septiembre, se encontró que los votantes confían más en Trump que en Harris como el candidato que puede manejar mejor el tema migratorio. Este asunto también fue un problema para Biden: la migración y los cruces no autorizados de la frontera entre Estados Unidos y México han sido un desafío durante gran parte de su Gobierno. En la encuesta también se encontró que los republicanos tienen más probabilidades de preocuparse por el tema migratorio.