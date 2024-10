Piastri y Norris dominan tercera práctica del GP de México; “Checo” termina 14

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri dominaron la tercera sesión de prácticas del Gran Premio de México al finalizar en la primera y segunda posición.

El piloto australiano logró detener el cronómetro en un tiempo de 1:16.492, mientras que el británico registró 1:16.551. El tercer lugar fue para el piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, con una marca de 1:16.832.

A diferencia de las dos sesiones anteriores, en donde aparecieron banderas rojas debido a tres percances, la tercera práctica estuvo marcada por los constantes movimientos en el tablero de posiciones.

Cuando parecía que el neerlandés, Max Verstappen se llevaría la prueba, los dos autos de McLaren salieron a la pista y relegaron hasta el cuarto lugar al piloto de Red Bull.

En tanto, el mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien tuvo una sesión complicada al derraparse en su último intento en la pista, terminó en la posición número 14 con un tiempo de 1:17.787.

