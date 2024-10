La Cancillería pide a connacionales contactar a Embajada en Irán tras ataque israelí

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidió a la comunidad mexicana en Irán mantenerse en contacto con su embajada en Teherán, así como estar atenta a sus redes sociales, ante la reciente tensión en Medio Oriente.

Por medio de sus redes sociales, la Cancillería mexicana puso a disposición los teléfonos de atención para mantener en contacto con las y los connacionales; además de compartir recomendaciones de seguridad de las autoridades locales.

El ejército de Irán dijo la mañana del sábado que los ataques israelíes en el país tuvieron como objetivo bases militares en las provincias de Ilam, Juzestán y Teherán, causando “daños limitados”.

El comunicado de las fuerzas armadas iraníes fue leído en voz alta por la televisión estatal, que no mostró imágenes de los daños descritos. El ejército iraní afirmó que sus defensas aéreas limitaron los daños causados ​​por los ataques, sin aportar pruebas adicionales.

Las autoridades israelíes afirmaron haber lanzado ataques contra plantas de fabricación de misiles y otros sitios del país.

In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel—right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran.

The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking… pic.twitter.com/OcHUy7nQvN

— Israel Defense Forces (@IDF) October 25, 2024