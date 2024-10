Bombardeos en Beit Lahiya dejan más de 35 palestinos muertos y decenas de heridos

Madrid, 27 de octubre (EuropaPress) – Más de una treintena de civiles palestinos han fallecido durante la madrugada de este domingo como consecuencia de nuevos ataques aéreos del Ejército israelí que han impactado contra varias viviendas en zonas residenciales de la localidad de Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, según la agencia de noticias WAFA.

Unas 35 personas, incluidos mujeres y niños, han perdido la vida y decenas más han resultado heridas tras un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre un área residencial en la que había al menos cinco viviendas.

Asimismo, diez personas han muerto fruto de otro ataque aéreo de las tropas israelíes que ha impactado esta vez contra una casa habitada por palestinos desplazados y que ha dejado además a varios ciudadanos desaparecidos.

Estos ataques llegan después de que al menos siete personas murieran a comienzos de semana en una ofensiva lanzada contra una escuela de la misma localidad, también utilizada como refugio para civiles desplazados, donde el fin de semana anterior más 70 personas perdieron la vida en otro bombardeo sobre una zona residencial.

Hasta la fecha, son al menos 42.924 las personas que han fallecido en la Franja de Gaza víctimas de la ofensiva militar lanzada por Israel hace más de un año, en respuesta a los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre y que se saldaron con unos mil 200 muertos y cerca de 250 secuestrados.

El Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado a Hamás, ha elevado además la cifra de heridos a 100 mil 833, tras constatar otros 289 desde el jueves, aunque las autoridades sospechan que los datos de víctimas son mayores porque puede haber personas bajo los escombros o en zonas inaccesibles.

Horrific scenes emerge following the deadly Israeli massacre in Beit Lahiya, northern Gaza. At least 30 civilians have been reported killed, including children and women. pic.twitter.com/PG7QJd9Lkn

— Quds News Network (@QudsNen) October 26, 2024